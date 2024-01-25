Суд отказал Эльнаре Гасымовой в переводе под домашний арест

25 января 2024, 23:43

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Суд в Баку отказался удовлетворить ходатайство о переводе под домашний арест журналистки Abzas Media Эльнары Гасымовой, арестованной после допроса по делу коллег. Защита Гасымовой заявила об отсутствии оснований держать журналистку под стражей.

"Кавказский узел" писал, что 13 января полицейские потребовали от Эльнары Гасымовой явиться на допрос, заявив, что хотят прояснить вопросы по делу ее коллег из Abzas Media. Однако после допроса журналистка и сама была задержана в качестве подозреваемой по делу о контрабанде, которое расследуется в отношении еще пяти членов команды Abzas Media. 15 января суд отправил ее под арест на два месяца и 17 дней.

Эльнара Гасымова стала шестой арестованной по делу Abzas Media. Ранее, с 20 ноября по 14 декабря 2023 года, были задержаны и затем арестованы директор издания Ульви Гасанли, главный редактор Севиндж Вагифгызы, сотрудничавший с изданием активист Мохаммед Кекалов, а также журналисты Наргиз Абсаламова и Хафиз Бабалы. Они обвинены в контрабанде валюты из-за найденных в редакции при обыске 40 тысяч евро. Abzas Media известно антикоррупционными расследованиями. Кому были посвящены громкие расследования издания, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Чем не угодили Abzas Media властям Азербайджана". Арестам подверглись и другие журналисты. Что привело к новой волне репрессий против независимой прессы, рассказывается в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Серийные аресты журналистов в Азербайджане".

В Хатаинском районном суде Баку сегодня состоялось рассмотрение ходатайства защиты об изменении меры пресечения Эльнаре Гасымовой и переводе ее под домашний арест, сообщила адвокат журналистки Аиша Абдель Гадир.

"Мы просили суд изменить меру пресечения Эльнаре Гасымовой и перевести ее под домашний арест. На период следствия она может оставаться на свободе и по первому же вызову явиться на следствие. После начала следствия по делу Abzas Media в течение почти двух месяцев Гасымова была на свободе и дважды приходила на допросы, как только ее вызывали. Это подтверждает отсутствие у нее намерения скрываться от следствия. А режим домашнего ареста исключает возможность воздействия на ход следствия. Так что оснований для содержания журналистки под стражей нет. Тем не менее, суд оставил ходатайство без удовлетворения», - рассказала корреспонденту «Кавказского узла» адвокат.

Эльнара Гасымова, по словам адвоката, в суде отвергла обвинения и связала дело со своей журналисткой работой в Abzas Media.

Эльнара Гасымова предвидела свой арест, потому заранее подготовила послание властям и коллегам с реакцией на это событие. Голос независимой журналистики невозможно заглушить преследованиями, выразила уверенность Гасымова и призвала коллег не бояться арестов.

У журналистки нет жалоб на условия в бакинском СИЗО-1, куда она была переведена на следующий день после назначения ей судом ареста, рассказала адвокат Гасымовой. Но защита подаст апелляцию на решение об отказе в переводе Гасымовой под домашний арест.

В Хатаинском районном суде корреспонденту «Кавказского узла» подтвердили информацию об отклонении ходатайства защиты Гасымовой. Представители стороны обвинения оказались не доступными для комментариев.

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