Правозащитников встревожили репрессии против журналистов в Азербайджане

13 декабря 2023, 04:22

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Международная правозащитная организация Amnesty International выразила тревогу в связи с усилением репрессий против независимых СМИ в Азербайджане. Последним примером организация назвала арест в Баку руководителя Kanal-11 Теймура Керимова.

Как писал "Кавказский узел", директор YouTube-проекта Kanal-11 Теймур Керимов перестал выходить на связь с полудня 11 декабря. Журналисты предположили, что он задержан силовиками и подвергнется уголовному преследованию в связи со своей работой. Сотрудник пресс-службы МВД Азербайджана подтвердил задержание Керимова по подозрению "в вымогательстве путем угроз". Суд 12 декабря избрал в отношении Керимова меру пресечения в виде ареста сроком на четыре месяца. По словам адвоката, против журналиста выдвинуты обвинения по статьям о неоднократном вымогательстве путем угроз (статья 182.2.2 УК Азербайджана) и вымогательстве с целью завладения имуществом в значительном размере (статья 182.2.4 УК Азербайджана). Журналист отверг обвинения.

Международная правозащитная организация Amnesty International 12 декабря прокомментировало арест в Азербайджане журналиста Теймура Каримова. «Арест Теймура Каримова соответствует тревожной тенденции ложных обвинений, выдвигаемых против журналистов и других критически настроенных лиц в Азербайджане. Мы являемся свидетелями эскалации репрессий против независимых СМИ, которые начались с ареста руководства независимых ресурсов Abzas Media и Kanal-13 в конце ноября», - приводится в заявлении организации мнение исследователя по Южному Кавказу Натальи Нозадзе.

20 ноября были задержаны, а на следующий день арестованы директор издания Ульви Гасанли (также упоминается в СМИ как Гасанлы), главный редактор Севиндж Вагифгызы и сотрудничавший с Abzas Media активист Мохаммед Кекалов. Все они обвинены в контрабанде валюты из-за найденных в редакции при обыске 40 тысяч евро. 1 декабря по этому же делу была арестована журналистка Наргиз Абсаламова. 2 декабря суд в Баку отправил под арест сотрудника Kanal-13 Руфата Мурадлы, признав его виновным в хулиганстве и неподчинении полиции. Мурадлы стал вторым за пять дней арестованным сотрудником телеканала после директора Азиза Оруджева.

Нозадзе сравнила происходящее с репрессиями против гражданского общества и независимых СМИ в 2012-2015 годах. «То, что происходит, тревожно напоминает репрессии против независимых СМИ и неправительственных организаций, наблюдавшиеся в 2012-2015 годах, которые уничтожили гражданское общество в Азербайджане, привели к закрытию критических СМИ и общественных объединений, а также к преследованиям и произвольным арестам десятков людей, правозащитников и активистов», - отметила она.

В заявлении напоминается, что с ноября власти Азербайджана арестовали по меньшей мере шестерых журналистов и поместили их под стражу до суда по, по всей видимости, сфабрикованным обвинениям. В число арестованных упомянуты Ульви Гасанлы, Севиндж Вагифгызы, Наргиз Абсаламова, Мохаммад Кекалов, Азиз Оруджев и Руфат Мурадлы. Несколько других журналистов были вызваны на допрос и сообщили, что им угрожали преследованиями и требовали запретить продолжать свою журналистскую деятельность и публиковать критические репортажи, пишет Amnesty International.

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