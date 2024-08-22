Суд отказал Хафизу Бабалы в переводе под домашний арест

22 августа 2024, 22:25

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Суд в Баку оставил без удовлетворения ходатайство защиты о переводе журналиста Хафиза Бабалы под домашний арест. Защита пообещала обжаловать это решение.

Как писал "Кавказский узел", 9 июля суд до 20 сентября продлил срок ареста Хафиза Бабалы, обвиняемого в контрабанде наряду с другими сотрудниками Abzas Media.

Шесть сотрудников интернет-издания Abzas Media (директор Ульви Гасанли, главный редактор Севиндж Вагифгызы, Мохаммед Кекалов, Наргиз Абсаламова, Хафиз Бабалы и Эльнара Гасымова) обвинены в контрабанде валюты из-за найденных в редакции при обыске 40 тысяч евро. Abzas Media известно антикоррупционными расследованиями. Кому были посвящены громкие расследования издания, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Чем не угодили Abzas Media властям Азербайджана". Арестам подверглись и другие журналисты, говорится в справке "Кавказского узла" "Серийные аресты журналистов в Азербайджане".

В Хатаинском районном суде Баку сегодня состоялось рассмотрение ходатайства защиты журналиста Хафиза Бабалы о переводе его под домашний арест.

«Мы подали ходатайство о переводе Хафиза Бабалы под домашний арест с учетом того, что предварительное следствие близится к завершению и какой-либо правовой целесообразности содержать журналиста под стражей нет. С другой стороны, мы просили изменить меру пресечения Бабалы и по гуманитарным соображениям. У Бабалы серьезные проблемы со здоровьем, он инвалид по зрению. На один глаз он вообще не видит, а на втором глазу зрение у него нарушено на 50 процентов. Кроме того, после ареста у Хафиза Бабалы обострилась болезнь варикозного расширения вен на стопе из-за малоподвижного образа жизни в СИЗО. Он нуждается в хирургической операции», - сообщил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат арестованного журналиста.

Хафиз Бабалы отвергает все предъявленные ему обвинения и связывает арест со своей профессиональной журналисткой деятельностью и расследованиями фактов коррупции, подчеркнул адвокат.

«Бабалы настаивает, что обвинение его в совершении каких-то деяний в составе «организованной группы» абсурдно. Он вообще лично был знаком только с двумя фигурантами этого дела. С Abzas Media он был связан исключительно публикациями там своих расследований. Версия следствия о «легализации доходов, полученных преступным путем» не выдерживает критики. Бабалы заявил, что вообще фактически не имел доходов, поскольку гонорары за свои публикации в Abzas Media он еще не получил. Стало быть, по его словам, обвинения в уклонении от уплаты налогов и тем более в подделке документов не обоснованы», - сказал адвокат.

Несмотря на доводы защиты, суд не удовлетворил ходатайство и оставил Бабалы под стражей. Защита журналиста намерена подать апелляцию на это решение.

Сотрудник Хатаинского суда подтвердил корреспонденту "Кавказского узла" информацию о решении суда в отношении Хафиза Бабалы. Представители следственного органа оказались не доступны для комментариев.

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