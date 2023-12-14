«Репортеры без границ» осудили задержание Хафиза Бабалы

14 декабря 2023, 02:39

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Международная организация «Репортеры без границ» призвала освободить журналиста Хафиза Бабалы и его коллег, задержанных в Азербайджане. В МВД подтвердили, что Бабалы задержан по делу против сотрудников издания Abzas Media.

"Кавказский узел" писал, что 13 декабря силовики задержали журналиста-расследователя Хафиза Бабалы, который, в частности, публиковал свои материалы в Abzas Media. При обыске у него дома изъяты компьютер, мобильный телефон и некоторые документы. За две недели до этого, 28 ноября, Бабалы вызывали в качестве свидетеля по делу Abzas Media.

20 ноября были задержаны, а на следующий день арестованы директор издания Ульви Гасанли (Гасанлы), главный редактор Севиндж Вагифгызы и сотрудничавший с Abzas Media активист Мохаммед Кекалов. Все они обвинены в контрабанде валюты из-за найденных в редакции при обыске 40 тысячах евро. 1 декабря по этому же делу была арестована журналистка Наргиз Абсаламова. О том, кто делает Abzas Media и кому были посвящены громкие расследования также рассказывается в краткой справке “Кавказского узла" "Чем не угодили Abzas Media властям Азербайджана".

Хафиз Бабалы задержан в рамках дела против сотрудников издания Abzas Media и вместе с ними привлечен к уголовной ответственности, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» представитель пресс-службы МВД Ибрагим Амирасланлы.

К защите Бабалы привлечен адвокат Расул Джафаров, специализирующийся на защите прав человека. Он пока не знает, в каком процессуальном статусе находится журналист.

«С утра (14 декабря) после подписания договора с членом семьи Хафиза Бабалы я приступлю к делу и буду добиваться встречи с журналистом. Пока я не располагаю официальной информацией о том, в чем подозревают Бабалы», - сказал Джафаров корреспонденту «Кавказского узла».

Международная организация в защиту журналистов «Репортеры без границ» осудила задержание Бабалы.

«В Азербайджане продолжаются аресты: Хафиз Бабалы из агентства Turan был задержан после обыска в его доме. “Репортеры без границ” осуждают охоту на независимые СМИ, продолжающуюся последние три недели, и призывает освободить всех задержанных журналистов», - говорится в публикации организации в социальной сети X.

Хафиз Бабалы, который также работал редактором отдела экономических новостей агентства Turan, предавал огласке общественно важные проблемы – в своих журналистских расследованиях сообщал о фактах масштабной коррупции в Азербайджане. Он стал одним из лауреатов премии "Свободные СМИ-2019", присуждаемой норвежским Фондом Фритта Орда (The Fritt Ord Foundation) и германским Фондом ZEIT.

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