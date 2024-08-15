Журналистка Эльнара Гасымова оставлена под стражей

15 августа 2024, 18:55

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Бакинский апелляционный суд отказался удовлетворить жалобу защиты на продление ареста журналистке Abzas Media Эльнаре Гасымовой.

Как писал "Кавказский узел", 10 июня суд в Баку продлил на два месяца срок ареста Эльнары Гасымовой, 13 июля апелляционный суд не удовлетворил жалобу журналистки и оставил в силе решение о продлении ареста. 10 августа суд в Баку продлил срок содержания Гасымовой под стражей вопреки аргументам защиты о нецелесообразности ее ареста, сообщил адвокат.

Шесть сотрудников интернет-издания Abzas Media 1 арестованы по обвинению в контрабанде валюты из-за найденных в редакции при обыске 40 тысяч евро. Abzas Media известно антикоррупционными расследованиями. Кому были посвящены громкие расследования издания, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Чем не угодили Abzas Media властям Азербайджана". Арестам подверглись и другие журналисты, говорится в справке "Кавказского узла" "Серийные аресты журналистов в Азербайджане".

Сегодня Бакинский апелляционный суд отклонил апелляционную жалобу на решение о продлении срока заключения еще на 1 месяц и семь дней в отношении журналиста Эльнары Гасымовой, арестованной по делу Abzas Media.

Как сообщила адвокат Гасымовой Гюнай Исмайлова, на суде Эльнара Гасымова заявила, что ее и коллег по Abzas Media преследуют из-за антикоррупционных расследований. издания Abzas media.

Напомним, 1 июня стало известно, что суд в Баку отправил под арест экономиста Фарида Мехрализаде, задержанного 30 мая и также обвиненного по делу Abzas Media. Мехрализаде стал новым обвиняемым по этому делу, чтобы следователи могли продлить срок расследования, предположил правозащитник Эмин Гусейнов.

В апреле руководитель Центра мониторинга выборов и обучения демократии Анар Мамедли был арестован по обвинению в контрабанде по предварительному сговору в рамках дела сотрудников Abzas Media. Однако в мае уголовное дело правозащитника было выделено в отдельное от дела Abzas Media производство.

По делу Abzas Media в апреле был арестован и руководитель онлайн-платформы Meclis.info Имран Алиев, он также обвинен в контрабанде. Неугодных властям журналистов и активистов привлекают по делу Abzas Media, чтобы затруднить им защиту, предположили правозащитники. Они пояснили, что адвокаты, готовые участвовать в политических делах, уже задействованы в деле Abzas Media, а каждый адвокат может защищать не более одного фигуранта дела.

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