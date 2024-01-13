Журналистка Эльнара Гасымова задержана после допроса

13 января 2024, 20:04

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Эльнара Гасымова после вызова на допрос в полицию Баку задержана по уголовному делу против журналистов Abzas Media. Число арестованных по этому делу достигло шести.

Как писал "Кавказский узел", Эльнара Гасымова была в числе допрошенных в ноябре 2023 года свидетелей по делу журналистов интернет-издания Abzas Media. Журналистка Наргиз Абсаламова, допрошенная тогда же в качестве свидетеля, позднее была арестована, как и ее коллеги. Сегодня полицейские вновь потребовали явки от Гасымовой, заявив, что хотят прояснить вопросы по делу ее коллег из Abzas Media.

Abzas Media известно антикоррупционными расследованиями. Кому были посвящены громкие расследования издания, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Чем не угодили Abzas Media властям Азербайджана".

После допроса в главном управлении полиции Баку Эльнара Гасымова была задержана в качестве подозреваемой по статье 206.3.2 (контрабанда, совершенная группой лиц по предварительному сговору) Уголовного кодекса Азербайджана, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат журналистки Бахруз Байрамов.

Гасымова привлечена по уголовному делу против сотрудников Abzas Media, но она отвергает обвинения и связывает их со своей профессиональной деятельностью, подчеркнул адвокат.

"Очевидно, в течение 48 часов ей предъявят обвинение, и, скорее всего, следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании меры пресечения в виде ареста", - спрогнозировал защитник Гасымовой.

Эльнара Гасымова стала шестой арестованной по делу против журналистов Abzas Media. Ранее, с 20 ноября по 14 декабря 2023 года, были задержаны и арестованы директор издания Ульви Гасанли, главный редактор Севиндж Вагифгызы, сотрудничавший с изданием активист Мохаммед Кекалов, а также журналисты Наргиз Абсаламова и Хафиз Бабалы. Они обвинены в контрабанде валюты из-за найденных в редакции при обыске 40 тысячах евро.

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