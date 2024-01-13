Журналистка Гасымова вызвана в полицию по делу Abzas Media

13 января 2024, 16:40

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Полицейские в Баку потребовали явки от журналистки Эльнары Гасымовой с целью прояснить вопросы по делу ее коллег из Abzas Media.

Как писал "Кавказский узел", Эльнара Гасымова была в числе допрошенных в ноябре 2023 года свидетелей по делу журналистов интернет-издания Abzas Media. Журналистка Наргиз Абсаламова, допрошенная тогда же в качестве свидетеля, позднее была арестована по обвинению в контрабанде, как и ее коллеги.

Abzas Media занималось антикоррупционными расследованиями. Кому были посвящены громкие расследования издания, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Чем не угодили Abzas Media властям Азербайджана".

Журналистка Эльнара Гасымова сегодня вновь вызвана в Главное управление полиции Баку на допрос по делу Abzas Media, сообщает Turan.

Силовики пояснили Гасымовой, что ее вызывают для прояснения "вопросов, возникших по делу интернет-издания Abzas Media", говорится в публикации.

Напомним, с 20 ноября по 14 декабря 2023 года были задержаны и арестованы директор издания Abzas Media Ульви Гасанли, главный редактор Севиндж Вагифгызы, сотрудничавший с изданием активист Мохаммед Кекалов, а также журналисты Наргиз Абсаламова и Хафиз Бабалы. Они обвинены в контрабанде валюты из-за найденных в редакции при обыске 40 тысячах евро. 10 января суд в Баку оставил без удовлетворения ходатайства защиты о переводе под домашний арест Гасанли, Вагифгызы и Бабалы.

Журналистам, арестованным по делу Abzas Media, запрещено звонить родным и адвокатам, писать письма близким, получать книги, заявил 11 января директор издания Ульви Гасанли. Власти Азербайджана демонстрируют враждебное отношение к независимым медиа, констатировал он.

Преследование журналистов Abzas Media вызвало заметный международный резонанс. Арест Ульви Гасанли связан с антикоррупционными расследованиями издания и противоречит обязательствам Азербайджана как члена Совета Европы, указали 23 ноября 2023 года три докладчика ПАСЕ и призвали освободить арестованных. Обвинения журналистам издания в контрабанде неправдоподобны, подтвердили азербайджанские правозащитники.

Международная сеть журналистов Forbidden Stories также осудила уголовное преследование сотрудников Abzas Media и заявила, что продолжит начатое ими расследование о коррупции. Правозащитные организации Freedom Now и Human Rights Watch призвали власти Азербайджана освободить журналистов.

24 ноября 2023 года около 30 азербайджанских журналистов и правозащитников в совместном заявлении призвали остановить преследование руководителей Abzas Media и расследовать сведения о давлении на директора издания. Они также выразили сомнение в версии о принадлежности денег, найденных в офисе издания. Обыск проходил "под полным контролем полиции", и происхождение этой суммы неизвестно, а кроме того, "не поддается разумному объяснению" хранение 40 тысяч евро в редакции издания, указали авторы заявления.

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