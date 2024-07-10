Суд оставил Севиндж Вагифгызы под арестом

10 июля 2024, 16:30

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Апелляционная инстанция оставила без удовлетворения жалобу главреда Abzas Media Севиндж Вагифгызы на отказ в переводе под домашний арест.

Как писал "Кавказский узел", 3 июля в Хатаинском райсуде Баку под председательством судьи Сульханы Гаджиевой были рассмотрены ходатайства о переводе под домашний арест директора Abzas Media Ульви Гасанли, главного редактора этого издания Севиндж Вагифгызы и журналистки Эльнары Гасымовой. Жалобы были оставлены без удовлетворения.

Шесть сотрудников интернет-издания Abzas Media (Ульви Гасанли, Севиндж Вагифгызы, Мохаммед Кекалов, Наргиз Абсаламова, Хафиз Бабалы и Эльнара Гасымова) находятся под стражей по обвинению в контрабанде валюты из-за найденных в редакции при обыске 40 тысяч евро. Abzas Media известно антикоррупционными расследованиями. Кому были посвящены громкие расследования издания, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Чем не угодили Abzas Media властям Азербайджана". Арестам подверглись и другие журналисты, говорится в справке "Кавказского узла" "Серийные аресты журналистов в Азербайджане".

В Бакинском апелляционном суде 10 июля состоялось рассмотрение жалобы на отказ Вагифгызы в переводе под домашний арест, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Эльчин Садыгов.

"Срок ареста Вагифгызы был продлен до 20 сентября. Следственный орган и прокуратура мотивировали это необходимостью дополнительных следственных действий. Но прошел почти месяц, и по-прежнему с Вагифгызы не проводится следственных действий. В таком случае содержание ее под стражей лишено правовой целесообразности. Мы предложили перевести ее под домашний арест и в случае возникновения надобности вызывать ее на следствие", - рассказал адвокат.

При этом, он подчеркнул, что само заключение Вагифгызы под стражу было неправомерно. "Следствие не представило достоверных первичных доказательств вины Вагифгызы. С другой стороны, на момент открытия уголовного дела Вагифгызы находилась за рубежом. Если бы у нее были бы намерения уклоняться от следствия, она не возвращалась бы в Азербайджан. Ведь уже был задержан директор Abzas Media Ульви Гасанли. Зная о неминуемом аресте, журналистка вернулась в страну. Поэтому подозревать ее в том, что она после освобождения из-под стражи скроется, абсолютно необоснованно", - сказал адвокат.

Адвокат Садыгов добавил, что в связи с решением апелляционного суда защита направит дополнение к заявлению в ЕСПЧ о признании неправомерности заключения журналистки под стражу.

По его словам, Вагифгызы, несмотря не необоснованное уголовное преследование, сохраняет бодрость духа. "Севиндж вновь заявила суду, что ее преследуют за журналистские расследования фактов коррупции. Настроение у нее бодрое. Она передавала приветствия родным, коллегам и всем тем, кто поддерживает ее в социальных сетях, медиа", - отметил адвокат.

Сотрудник Бакинского апелляционного суда подтвердил информацию о том, что жалоба Вагифгызы оставлена без удовлетворения. Представители следственного органа оказались недоступны для комментариев.

Отказ в переводе под домашний арест обжаловали также другие фигуранты этого дела – Ульви Гасанли и Эльнара Гасымова. Рассмотрение жалобы Гасанли, по словам его адвоката, намечено на 11 июля. Слушания по жалобе Гасымовой еще не назначены, сказала корреспонденту "Кавказского узла" ее адвокат Гюнай Исмайлова.

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