Четверо обвиняемых по делу Abzas Media оставлены под стражей

03 июля 2024, 14:30

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Суд в Баку отказался перевести под домашний арест журналистов Ульви Гасанли, Севиндж Вагифгызы и Эльнару Гасымову, а также экономиста Фарида Мехрализаде, заключенных под стражу по делу Abzas Media. Решения суда будут обжалованы, заявили адвокаты.

Как писал "Кавказский узел", 1 июня стало известно, что суд в Баку отправил под арест экономиста Фарида Мехрализаде, задержанного 30 мая и обвиненного по делу Abzas Media. Мехрализаде стал новым обвиняемым по этому делу, чтобы следователи могли продлить срок расследования, предположил правозащитник Эмин Гусейнов. 2 июня руководство Abzas Media заявило, что Мехрализаде не имеет отношения к работе издания и всего лишь давал комментарии журналистам.

Шесть сотрудников интернет-издания Abzas Media (Ульви Гасанли, Севиндж Вагифгызы, Мохаммед Кекалов, Наргиз Абсаламова, Хафиз Бабалы и Эльнара Гасымова) находятся под стражей по обвинению в контрабанде валюты из-за найденных в редакции при обыске 40 тысяч евро. Abzas Media известно антикоррупционными расследованиями. Кому были посвящены громкие расследования издания, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Чем не угодили Abzas Media властям Азербайджана". Арестам подверглись и другие журналисты, говорится в справке "Кавказского узла" "Серийные аресты журналистов в Азербайджане".

Сегодня в Хатаинском райсуде Баку под председательством судьи Сульханы Гаджиевой были рассмотрены ходатайства о переводе под домашний арест директора Abzas Media Ульви Гасанли, главного редактора этого издания Севиндж Вагифгызы и журналистки Эльнары Гасымовой.

"Мы обосновали ходатайство тем, что в отношении Ульви Гасанли следственных действий не проводится и каких-либо других оснований содержания его под стражей нет. Он сам заявил о готовности в случае освобождения из-под стражи соблюдать режим домашнего ареста и по первому вызову приходить на следствие. Ульви Гасанли также сказал, что в жаркое лето условия содержания в СИЗО очень тяжелые. В камерах очень душно, практически свежего воздуха не поступает. К сожалению, суд отклонил ходатайство", - рассказала корреспонденту «Кавказского узла» адвокат Гасанли Зибейда Садыгова.

Судья Гаджиева также не удовлетворила аналогичное ходатайство Севиндж Вагифгызы, сообщил адвокат журналистки Эльчин Садыгов. "Севиндж сама в суде сказала, что ее уже восьмой месяц содержат под стражей без каких-либо даже формальных доказательств. Он заявила, что, если следствие продолжает собирать доказательства, то пусть занимается этим, но она не должна страдать из-за этого. Мало того, что ее свободы лишили, так и содержат в тяжелых условиях в жарком СИЗО", - сообщил Эльчин Садыгов корреспонденту "Кавказского узла".

По аналогичным основаниям защита Эльнары Гасымовой просила изменить меру пресечения, но тоже получила отказ, сообщила корреспонденту «Кавказского узла» адвокат журналистки Гюнай Исмайлова.

В этом же суде сегодня было рассмотрено ходатайство о переводе под домашний арест экономиста Фарида Мехрализаде, сообщил его адвокат Джавад Джавадов. "Фарид Мехрализаде вообще не имеет никакого отношения к этому делу. Он не работал в Abzas Media, не имел постоянного сотрудничества. Он всего несколько раз давал им комментарии, как и многим другим СМИ Азербайджана. Мы просили хотя бы изменить ему меру пресечения, чтобы на период следствия он оставался под домашним арестом. Но суд отказал нам", - сказал Джавадов корреспонденту «Кавказского узла».

Все четыре адвоката сообщили, что подадут апелляционные жалобы на решения суда. Сотрудник Хатаинского суда подтвердил корреспонденту "Кавказского узла" информацию об отклонении ходатайств. Представители следственного органа оказались недоступными для комментариев.

Напомним, в апреле руководитель Центра мониторинга выборов и обучения демократии Анар Мамедли был арестован по обвинению в контрабанде по предварительному сговору в рамках дела сотрудников Abzas Media. Однако в мае уголовное дело правозащитника было выделено в отдельное от дела Abzas Media производство.

По делу Abzas Media в апреле был арестован и руководитель онлайн-платформы Meclis.info Имран Алиев, он также обвинен в контрабанде. Неугодных властям журналистов и активистов привлекают по делу Abzas Media, чтобы затруднить им защиту, предположили правозащитники. Они пояснили, что адвокаты, готовые участвовать в политических делах, уже задействованы в деле Abzas Media, а каждый адвокат может защищать не более одного фигуранта дела.

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