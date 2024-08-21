Всем арестованным сотрудникам Abzas Media предъявлены новые обвинения

21 августа 2024, 10:40

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Следователи ужесточили обвинения всем сотрудникам интернет-издания Abzas Media, которые были арестованы по делу о контрабанде валюты, сообщил адвокат.

Как писал "Кавказский узел", 16 августа новые обвинения 1 были предъявлены журналистке Abzas Media Наргиз Абсаламовой, а на следующий день – экономисту Фариду Мехрализаде, также арестованному по делу Abzas Media. Эти статьи Уголовного кодекса предусматривают до 12 лет лишения свободы.

Фарид Мехрализаде был задержан 30 мая и арестован по обвинению в контрабанде валюты. Руководство Abzas Media заявило, что Мехрализаде не имеет отношения к работе издания и всего лишь давал комментарии журналистам. Фарид Мехрализаде стал новым обвиняемым, чтобы следователи могли продлить срок расследования дела Abzas Media, предположил правозащитник Эмин Гусейнов. Срок предварительного следствия по этому делу был продлен до 20 сентября.

Всем арестованным по делу Abzas Media предъявлены дополнительные обвинения, сообщил адвокат Джавад Джавадов.

По его словам, Ульви Гасанли, Севиндж Вагифгызы, Мохаммеду Кекалову, Хафизу Бабалы и Эльнаре Гасымовой предъявлены обвинения по тем же статьям Уголовного кодекса, по которым уже обвинены Наргиз Абсаламова и Фарид Мехрализаде, пишет Meydan TV.

Напомним, шесть сотрудников интернет-издания Abzas Media (Ульви Гасанли, Севиндж Вагифгызы, Мохаммед Кекалов, Наргиз Абсаламова, Хафиз Бабалы и Эльнара Гасымова) арестованы по обвинению в контрабанде валюты из-за найденных в редакции при обыске 40 тысяч евро. Abzas Media известно антикоррупционными расследованиями. Кому были посвящены громкие расследования издания, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Чем не угодили Abzas Media властям Азербайджана".

Арестам подверглись и другие журналисты, говорится в справке "Кавказского узла" "Серийные аресты журналистов в Азербайджане".

По делу Abzas Media был арестован в апреле и руководитель Центра мониторинга выборов и обучения демократии Анар Мамедли. Однако в мае уголовное дело правозащитника было выделено в отдельное от дела Abzas Media производство.

По обвинению в контрабанде в рамках дела Abzas Media был арестован также руководитель онлайн-платформы Meclis.info Имран Алиев. Неугодных властям журналистов и активистов привлекают по делу Abzas Media, чтобы затруднить им защиту, предположили правозащитники. Они пояснили, что адвокаты, готовые участвовать в политических делах, уже задействованы в деле Abzas Media, а каждый адвокат может защищать не более одного фигуранта дела.

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