Комитет защиты журналистов призвал прекратить преследование сотрудников Abzas Media

22 августа 2024, 08:52

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Власти Азербайджана должны снять все обвинения с сотрудников Abzas Media и прекратить в отношении них уголовное преследование, заявил базирующийся в Нью-Йорке международный Комитет защиты журналистов на фоне предъявления сотрудникам интернет-издания новых обвинений.

Как информировал "Кавказский узел", шесть сотрудников интернет-издания Abzas Media (Ульви Гасанли, Севиндж Вагифгызы, Мохаммед Кекалов, Наргиз Абсаламова, Хафиз Бабалы и Эльнара Гасымова) арестованы по обвинению в контрабанде валюты. Сегодня близкие Ульви Гасанли рассказали, что ему поступают угрозы от сокамерников в СИЗО.

Шесть сотрудников интернет-издания Abzas Media (Ульви Гасанли, Севиндж Вагифгызы, Мохаммед Кекалов, Наргиз Абсаламова, Хафиз Бабалы и Эльнара Гасымова) арестованы по обвинению в контрабанде валюты из-за найденных в редакции при обыске 40 тысяч евро. Abzas Media известно антикоррупционными расследованиями. Кому были посвящены громкие расследования издания, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Чем не угодили Abzas Media властям Азербайджана". Арестам подверглись и другие журналисты, говорится в справке "Кавказского узла" "Серийные аресты журналистов в Азербайджане".

Следователи в Азербайджане предъявили обвинения шести журналистам Abzas Media в семи новых экономических преступлениях, связанных с предполагаемым финансированием со стороны западных организаций, отмечается в заявлении базирующегося в Нью-Йорке международного Комитета защиты журналистов (КЗЖ).

"Действия властей Азербайджана по выдвижению новых обвинений против арестованных журналистов-расследователей Abzas Media являются свидетельством мстительного импульса, стоящего за преследованием издания, которое смело разоблачило коррупцию высокопоставленных чиновников", – приведены в заявлении слова координатора программы КЗЖ по Европе и Центральной Азии Гульнозы Саид, перевод слов которых выполнил корреспондент "Кавказского узла".

Власти должны снять все обвинения с сотрудников Abzas Media и немедленно освободить всех журналистов, задержанных по подозрению в получении финансовой поддержки от западных организаций, добавила Саид.

Журналисты отрицают обвинения. Они описали обвинения как "попытку положить конец освещению Abzas Media коррупции на высшем уровне". На электронное письмо КЗЖ в МВД Азербайджана с просьбой прокомментировать ситуацию ответа не поступило, отметил Комитет защиты журналистов.

"Кавказский узел" пока не располагает комментарием следственного органа относительно заявления КЗЖ.

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