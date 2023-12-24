Главред Abzas Media удостоена премии "Наргиз"

24 декабря 2023, 12:02

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В Азербайджане лауреатом ежегодной премии "Наргиз", вручаемой за усилия в борьбе за демократию, в текущем году стала находящаяся под арестом главред издания Abzas Media Севиндж Вагифгызы. Награда передана ее матери Офелии Магеррамовой.

Как сообщал "Кавказский узел", С 20 ноября по 14 декабря были задержаны и арестованы директор издания Abzas Media Ульви Гасанли, главный редактор Севиндж Вагифгызы, сотрудничавший с изданием активист Мохаммед Кекалов, а также журналисты Наргиз Абсаламова и Хафиз Бабалы. Они обвинены в контрабанде валюты из-за найденных в редакции при обыске 40 тысячах евро. 21 декабря апелляционный суд оставил в силе блокировку карт сотрудников Abzas Media и их близких.

Abzas Media занималось антикоррупционными расследованиями. Кому были посвящены громкие расследования издания, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Чем не угодили Abzas Media властям Азербайджана".

23 декабря в штаб-квартире оппозиционной партии "Мусават" состоялась церемония награждения премией "Наргиз-2023".

"В этом году мы решили присудить премию журналистке Севиндж Вагифгызы, которая является образцом в борьбе за свободу и правду. Именно из-за этого она сегодня в тюрьме. Верю, что награда "Наргиз" будет придавать Севиндж сил. Я сам как бывший политзаключенный знаю, что подобные вещи являются моральной поддержкой в тюрьме. Человек чувствует, что не забыт, его ценят и это несколько облегчает тяготы тюремной жизни", – сказал лидер партии "Мусават" Ариф Гаджилы, слова которого перевел корреспондент "Кавказского узла".

Он отметил, что отец покойной Наргиз Ягублу Тофиг Ягублу находится в заключении. "И в 2015 году, когда мы учреждали премию "Наргиз" в тюрьме. После этого, он не раз попадал под арест и сейчас против него сфабриковано новое уголовное дело. Семья Ягублу в Азербайджане в первых рядах поборников демократии. Другая дочь Тофига Ягублу Нигяр Хази также активный член демократического движения, она пережила судьбу политзаключенного. Сегодня она активно участвует в защите прав других политзаключенных", – сказал Гаджилы.

Азербайджанский оппозиционер Тофиг Ягублу неоднократно задерживался и пребывал в заключении. 14 декабря он был задержан по подозрению в мошенничестве с крупным ущербом, подделке официальных документов и их использовании. На следующий день суд арестовал Ягублу на четыре месяца. Соратники назвали дело Ягублу политическим, сам он отверг обвинения.

Премия "Наргиз" присуждена Вагифгызы справедливо, отметил председатель Национального совета демократических сил (НСДС) Джамиль Гасанли. "Севиндж Вагифгызы – отважный журналист, бескомпромиссный поборник правды. Она вместе с коллегами создали проект Abzas Media, который стал новым явлением в азербайджанские медиа. Они представляли одно за другим серьезные расследования фактов коррупции в правящей элите Азербайджана. Однако власти нашей страны боятся свободного слова. Они наказывают не вора, а тех, кто его разоблачил", – сказал Гасанли, слова которого перевел корреспондент "Кавказского узла".

Вагифгызы вляется одним из самых принципиальных и отважных журналистов в Азербайджане, подчеркнул лидер ПНФА Али Керимли. "В то время, как некоторые пытаются всеми правдами и неправдами уехать жить в Европу, Севиндж зная, что ее арестуют, вернулась на родину. Если бы она осталась бы за рубежом, никто бы ее не стал бы осуждать, потому что девушку ожидал неминуемый арест", – сказал он.

Вагифгызы вернулась в страну и была задержана сразу в аэропорту. Она бросила вызов режиму, заявил Керимли. "Этот пример должен вдохновлять других, чтобы люди смелее боролись против авторитаризма", – отметил он.

Премия была передана матери журналистки Офелии Магеррамовой. "Я очень благодарна. Я желаю освобождения моей дочери и других несправедливо арестованных людей", – сказала Магеррамова, слова которой перевел корреспондент "Кавказского узла".

Напомним, премия "Наргиз" была учреждена в 2015 году партией "Мусават" для увековечения памяти активистки этой организации Наргиз Ягублу. Она активно участвовала в молодежном движении, являлась заместителем председателя молодежного отделения партии, работала репортером газеты "Ени Мусават". В 2014 году Наргиз Ягублу переехала в Россию. В апреле 2015 года она скончалась Томске. "Готовившаяся стать матерью Наргиз не смогла побороть вернувшуюся старую болезнь", – говорилось в сообщении партии "Мусават".

Лауреатами премии "Наргиз" ранее становились член движения Nida Илькин Рустамзаде, молодые активисты Гияс Ибрагимов/Байрам Мамедов , зампред партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Гезяль Байрамлы, экоактивист Джавид Гара, адвокат Агиль Лаидж, блогер Мехман Гусейнов и член "Мусават" Айхан Гаджибейли.

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