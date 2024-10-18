Арашуков отказался раскрыть причины извинений перед Кадыровым

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Бывший сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков не захотел уточнять, за что извинялся перед Рамзаном Кадыровым, назвав причины "личными".

Как писал "Кавказский узел", 16 октября в соцсети на странице Рауфа Арашукова, приговоренного к пожизненному сроку, были опубликованы извинения перед Рамзаном Кадыровым и обращенная к главе Чечни просьба о помощи. Обращение пожизненно осужденного Рауфа Арашукова к Рамзану Кадырову вызвано стремлением получить поддержку и добиться смягчения приговора, указали опрошенные "Кавказским узлом" аналитики. Верховный суд России 23 октября рассмотрит кассационную жалобу Арашуковых.

27 декабря 2022 года Мосгорсуд приговорил к пожизненному заключению бывшего сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова и его отца Рауля Арашукова - бывшего советника гендиректора "Газпром межрегионгаз". Апелляционная инстанция оставила приговоры в силе. Рауф Арашуков был в дружеских отношениях с Рамзаном Кадыровым. Что еще известно о клане Арашуковых, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Главное о деле Арашуковых".

Извинения перед главой Чечни Рамзаном Кадыровым — это «наше личное», сообщил через адвоката бывший сенатор Рауф Арашуков, который отбывает пожизненное заключение

"Это было написано лично собственноручно, я передал через адвоката чтобы опубликовали. Что касается извинений и обращения, причины — это наше личное, и я не вижу ничего тут плохого, когда человек ошибается, признает свою ошибку и приносит свои извинения, тем более перед тем, кого он считает близким человеком!" - привело его слова РБК.

Дружба с Кадыровым была важна для Рауфа Арашукова, рассказал ранее черкесский активист "Кавказскому узлу". "У него было амбиций через край, с другой стороны, он самоутверждался. Это был период, когда он отпустил бороду, как у [Рамзана] Кадырова, он гордился дружбой с Кадыровым, он даже копировал его манеру разговаривать, держать голову, интонировать. И вдруг его "кинули", сошлось все вместе", - заявил он. На "Кавказском узле" размещены биографические справки о Рауфе Арашукове и его отце Рауле Арашукове. Новости о резонансном расследовании опубликованы на тематической странице "Кавказского узла" "Опала Арашуковых".

Напомним, по данным источников, проблемы у Арашукова начались из-за конфликта вокруг северокавказского отделения Росавтодора. Начальник отделения Руслан Лечхаджиев — дальний родственник Кадырова. Благодаря связям с главой Чечни Рауф устроил своего родственника Мурадина Карданова заместителем Лечхаджиева. Вскоре после того как Арашуков стал сенатором, они вместе с родственником попытались сместить Лечхаджиева, инициировав проверку в отделениях Росавтодора. Это и привело к разрыву отношений между Кадыровым и Арашуковым, говорится в публикации РБК от 14 февраля 2019 года.

Четверо собеседников издания подтвердили тогда, что конфликт завершился встречей Арашукова с приближенными Кадырова в "Президент-Отеле" на Якиманке. По их словам, там присутствовал, в том числе депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов. Двое из источников утверждают, что во время встречи Арашукова избили, двое собеседников, близких к Делимханову, говорят, что с Арашуковым просто "культурно поговорили, не били", пишет издание.

Руслан Лечхаджиев проработал в Росавтодоре до 2021 года, после этого стал депутатом Госдумы, говорится на сайте Росавтодора.

В 2016 году Рамзан Кадыров побывал на свадьбе сына Руслана Лечхаджиева Адама, об этом сообщало агентство "Грозный информ" 7 августа того же года.

Опрошенные "Кавказским узлом" кавказоведы заявили "Кавказскому узлу", что за крахом клана Арашуковых стоят люди, которые находятся значительно выше, чем Рамзан Кадыров. Клан Арашуковых возник в рамках проекта спецслужб, а к его падению привело исключительно уголовное преследование, считают они.

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