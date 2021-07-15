Суд отправил дело Арашуковых на рассмотрение присяжным

15 июля 2021, 21:41

Дело Рауля и Рауфа Арашуковых и еще четверых обвиняемых выделено в отдельное производство и будет рассмотрено судом присяжных в Мосгорсуде.

Как писал "Кавказский узел", 31 марта в Генпрокуратуру было направлено обвинительное заключение по делу об убийстве Аслана Жукова и Фраля Шебзухова, а также хищении газа на 3,8 миллиарда рублей. Кроме бывшего сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова и его отца Рауля Арашукова, обвинения предъявлены еще 18 проходящим по делу лицам. 7 апреля Генпрокуратура отчиталась о передаче дела в Верховный суд России для "решения вопроса об изменении территориальной подсудности уголовного дела". Дело Арашуковых и других обвиняемых было перенесено 16 апреля из Верховного суда Карачаево-Черкесии в Мосгорсуд. Рауф Арашуков 23 мая потребовал рассмотрения дела судом присяжных. 12 июля прокуратура согласилась выделить дело бывшего сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова, его отца Рауля Арашукова и нескольких других обвиняемых в отдельное производство, отделив его от основного дела.

По версии следствия, Рауль Арашуков поручил сыну организовать убийства зампредседателя движения "Адыгэ-Хасэ" Аслана Жукова и советника главы Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова. Рауф Арашуков, в свою очередь, отдал приказ высокопоставленным силовикам не расследовать убийство Жукова. Следствие соединило производство по делам Арашуковых и трех силовиков, они стали обвиняемыми по общему делу о преступном сообществе. Подробнее об убийствах, в организации которых обвинен Рауф Арашуков, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Резонансные убийства в Карачаево-Черкесии".

Мосгорсуд постановил выделить дело шести обвиняемых - Рауля и Рауфа Арашуковых, Гузера Хашукаева и трех силовиков в отдельное производство и избрать для них суд присяжных, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Владимир Постанюк.

"К 11 августа должно быть выбрано несколько десятков, а может и больше кандидатов в присяжные. Заседание будет посвящено избранию из их числа состава жюри присяжных", - сказал он.

Суд присяжных будет рассматривать дело в Мосгорсуде. "Остальных обвиняемых будет судить Преображенский районный суд Москвы", - уточнил адвокат.

В отдельное производство выделено дело Рауфа Арашукова, Рауля Арашукова, Казбека Булатова, Тимура Бетуганова, Андрея Филиппова и Гузера Хашукаева, сообщил сегодня ТАСС со ссылкой на решение суда.

"Кавказский узел" также сообщал, что в марте суд перевел под домашний арест бывшего директора филиала "Газпром Межрегионгаз Ставрополь" Гузера Хашукаева, который дал показания против бывшего сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова.

Суду присяжных подсудны дела по ряду статей Уголовного кодекса России, к которым относится убийство, следует из сообщения на сайте Верховного суда России от 1 июня 2018 года.

На "Кавказском узле" опубликованы биографические справки о Рауфе Арашукове и его отце Рауле Арашукове. С новостями о резонансном расследовании можно ознакомиться на тематической странице "Кавказского узла" "Опала Арашуковых".