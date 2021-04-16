Верховный суд перенес процесс по делу Арашуковых в Москву

16 апреля 2021, 12:37

Дело бывшего сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова, его отца Рауля Арашукова и других обвиняемых в убийствах и хищении газа перенесено из Верховного суда республики в Мосгорсуд. Арест обвиняемых продлен до 6 октября.

Как писал "Кавказский узел", 31 марта Следком сообщил, что в Генпрокуратуру направлено обвинительное заключение по делу об убийстве Аслана Жукова и Фраля Шебзухова, а также хищении газа на 3,8 миллиарда рублей. Кроме бывшего сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова и его отца Рауля Арашукова, обвинения предъявлены еще 18 фигурантам дела, в том числе восьми бывшим руководителям региональных организаций газовой отрасли. 7 апреля Генпрокуратура сообщила, что утвердила обвинительное заключение по уголовному делу, и оно было направлено в Верховный суд России для "решения вопроса об изменении территориальной подсудности уголовного дела".

По версии следствия, Рауль Арашуков поручил сыну организовать убийства зампредседателя движения "Адыгэ-Хасэ" Аслана Жукова и советника главы Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова. Рауф Арашуков, в свою очередь, отдал приказ высокопоставленным силовикам не расследовать убийство Жукова. Следствие соединило производство по делам Арашуковых и трех силовиков, они стали обвиняемыми по общему делу о преступном сообществе. Подробнее об убийствах, в организации которых обвинен Рауф Арашуков, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Резонансные убийства в Карачаево-Черкесии".

"Суд постановил удовлетворить ходатайство Генпрокуратуры и перенести рассмотрение дела Арашуковых из Верховного суда Карачаево-Черкесии в Мосгорсуд", - цитирует сегодня источник в Верховном суде России ТАСС.

По данным представителя суда, всем фигурантам дела продлена мера пресечения в виде заключения под стражу до 6 октября.

Генеральная прокуратура России ходатайствовала о проведении суда над бывшим сенатором, его отцом и другими обвиняемыми в Москве, так как, по мнению ведомства, "обширные связи Арашуковых в Карачаево-Черкесии могут повлиять на объективность судебного процесса". Представители надзорного ведомства посчитали, что Арашуковы имеют возможность "влиять на присяжных и дискредитировать сторону обвинения через местные СМИ". Бывший сенатор и его адвокат выступали против проведения суда в Москве.

На "Кавказском узле" опубликованы биографические справки о Рауфе Арашукове и его отце Рауле Арашукове. С новостями о резонансном расследовании можно ознакомиться на тематической странице "Кавказского узла" "Опала Арашуковых".