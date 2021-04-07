Дело Арашуковых дошло до суда

07 апреля 2021, 15:37

Передано в суд дело об убийствах и хищении газа на 3,8 миллиарда рублей, в которых обвинены сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков, его отец Рауль Арашуков и еще 18 человек, сообщила Генпрокуратура.

Как писал "Кавказский узел", 31 марта Следственный комитет сообщил, что в Генпрокуратуру направлено обвинительное заключение по делу об убийстве Аслана Жукова и Фраля Шебзухова, а также хищении газа на 3,8 миллиарда рублей. Кроме бывшего сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова и его отца Рауля Арашукова, обвинения предъявлены еще 18 фигурантам дела, в том числе восьми бывшим руководителям региональных организаций газовой отрасли.

По версии следствия, Рауль Арашуков поручил сыну организовать убийства зампредседателя движения "Адыгэ-Хасэ" Аслана Жукова и советника главы Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова. Рауф Арашуков, в свою очередь, отдал приказ высокопоставленным силовикам не расследовать убийство Жукова. Следствие соединило производство по делам Арашуковых и трех силовиков, они стали обвиняемыми по общему делу о преступном сообществе. Подробнее об убийствах, в организации которых обвинен Рауф Арашуков, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Резонансные убийства в Карачаево-Черкесии".

Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу, оно направлено в Верховный суд России для "решения вопроса об изменении территориальной подсудности уголовного дела", сообщила сегодня пресс-служба ведомства.

Помимо Рауля и Рауфа Арашуковых, по делу обвиняются 18 человек, в зависимости от роли им предъявлены обвинения в организации преступного сообщества, участии в нем, убийстве, присвоении или растрате, превышении должностных полномочий, подкупе или принуждении к даче показаний либо уклонению от дачи показаний и в заведомо ложном доносе.

"В частности, Рауль Арашуков и 8 руководителей региональных организаций газовой отрасли обвиняются в хищении природного газа на сумму 3,8 млрд рублей на территории Ставропольского края и Карачаево-Черкесской Республики, растрате 747 млн рублей под видом оплаты по договорам подряда и выплат зарплаты родственникам. Также Арашуковы обвиняются в организации в 2010 году в городе Черкесске убийств представителя молодежного движения «Адыгэ-Хасэ» Аслана Жукова и советника президента Карачаево-Черкесской Республики Фраля Шебзухова, которые препятствовали деятельности преступного сообщества", - говорится в сообщении, размещенном на сайте Генпрокуратуры.

Трем обвиняемым - бывшим сотрудникам управления СКР по Карачаево-Черкесии Казбеку Булатову и Андрею Филиппову, а также бывшему сотруднику республиканского МВД Тимуру Бетуганову, которые, как считает следствие, помогали скрыть доказательства преступной деятельности - инкриминируется превышение полномочий и участие в преступном сообществе, подчеркивается в публикации. В чем именно обвиняются остальные предполагаемые члены сообщества, ведомство не уточнило.

На "Кавказском узле" опубликованы биографические справки о Рауфе Арашукове и его отце Рауле Арашукове. С новостями о резонансном расследовании можно ознакомиться на тематической странице "Кавказского узла" "Опала Арашуковых".