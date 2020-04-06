Чиновница в Карачаево-Черкесии обвинена в хищении денег на соцпомощь

06 апреля 2020, 12:50

Передано в суд дело сотрудницы Центра соцпомощи в Карачаево-Черкесии, обвиненной в мошенничестве и служебном подлоге на 1,4 миллиона рублей.

По данным следствия, заведующая филиалом Центра социальной помощи на дому Усть-Джегутинского района, руководящая также обособленным подразделением Центра социального обслуживания населения по Прикубанскому муниципальному району, в 2014-2018 годах фиктивно трудоустраивала сотрудников. Дело передано в Черкесский городской суд.

Прокурор Черкесска подал иск о взыскании с обвиняемой суммы причиненного бюджету ущерба, то есть 1,4 миллиона рублей, говорится в сообщении на сайте прокуратуры Карачаево-Черкесии.

По статье о мошенничестве ей грозит до двух лет заключения, а по статье о служебном подлоге - до четырех.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 10 марта Следком отчитался о завершении следствия по делу бывшего сенатора от Карачаево-Черкесии Вячеслава Дерева и шести его подчиненных, они обвинены в хищении более 110 миллионов рублей.