10 марта 2020, 16:56

Завершено следствие по делу Вячеслава Дерева

По версии следствия, бывший сенатор от Карачаево-Черкесии Вячеслав Дерев и шесть его подчиненных похитили более 110 млн рублей. Дело передано в Генпрокуратуру для утверждения обвинительного заключения, сообщил сегодня Следственный комитет.

Как писал "Кавказский узел", Вячеслав Дерев является свидетелем обвинения по делу Рауфа и Рауля Арашуковых. Уголовное преследование по обвинению в мошенничестве было инициировано для того, чтобы помешать Вячеславу Дереву расследовать резонансные убийства в Карачаево-Черкесии, заявил его сын Эдуард Дерев. Следствие утверждает, что никакой связи между делом Дерева и делом Арашуковых нет. 1 марта 2019 года Мосгорсуд отпустил Вячеслава Дерева на свободу, согласившись с доводами защиты и прокуратуры о плохом состоянии здоровья обвиняемого. 

Главное следственное управление СК РФ завершило расследование уголовного дела в отношении бывшего члена Совета Федерации от Карачаево-Черкесской Республики Вячеслава Дерева и его шестерых соучастников, обвиняемых в мошенничестве, сообщил сегодня СК РФ. 

По версии следствия, в период с декабря 2006 по октябрь 2010 года Вячеслав Дерев и сотрудники принадлежащих ему компаний ЗАО "Киево-Жураки АПК" и ООО "Меркурий-2"  Бэлла Джилаканова, Вагоршак Амбарцумян, Аслан Папшуов, Реарита Акбаева, Вера Гиренко и Апчар Патова, похитили из бюджета более 110 млн рублей путем незаконного возмещения НДС. Генпрокуратура должна утвердить обвинительное заключение по делу, отмечается в сообщении на сайте СКР. 

Уголовное дело против Дерева расследовалось в следственных управлениях СК России по Карачаево-Черкесской Республике, Северо-Кавказскому и Центральному федеральным округам с февраля 2012 года. После передачи материалов в центральный аппарат СК расследование удалось завершить в кратчайшие сроки, сообщил ТАСС. 

Как писал "Кавказский узел", ранее Рауф Арашуков связал свое уголовное преследование с местью политиков-конкурентов, в частности, бывшего сенатора Вячеслава Дерева, который  сообщил, что давал показания по делу о двух резонансных убийствах в республике. Рауля и Рауфа Арашуковых задержали после этих показаний, заявил адвокат Дерева.

В Карачаево-Черкесии  есть устойчивое мнение, что основным заказчиком дела Вячеслава Дерева является Рауф Арашуков, с которым они уже много лет боролись за лидерство в черкесском национальном движении, говорится в опубликованной на "Кавказском узле" биографической справке о Вячеславе Дереве

На "Кавказском узле" также опубликованы биографические справки о Рауфе Арашукове и его отце Рауле Арашукове.

Примечание:

"Представители ОНК рассказали о реакции Дерева на арест Арашуковых", "Опала Арашуковых дала Вячеславу Дереву шанс на оправдание", "Подозреваемые по делу Арашуковых силовики заявили о необоснованности ареста".

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