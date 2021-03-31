Следком завершил расследование дела Арашуковых

31 марта 2021, 10:59

Следователи передали в Генпрокуратуру обвинительное заключение по делу об убийстве Аслана Жукова и Фраля Шебзухова, а также хищении газа на 3,8 миллиарда рублей. Помимо бывшего сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова и его отца Рауля Арашукова обвинения предъявлены еще 18 фигурантам дела.

Как писал "Кавказский узел", бывший сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков и его отец, советник главы "Газпром межрегионгаза" Рауль Арашуков были взяты под стражу в конце января 2019 года. В марте 2021 года следствие повторно предъявило обвинение Раулю Арашукову, поскольку в первом варианте обвинительного заключения были обнаружены грамматические и стилистические ошибки.

Всего по делу о преступном сообществе, главой которого следствие считает бывшего советника генерального директора "Газпром межрегионгаза" Рауля Арашукова, обвинены 20 человек, в числе которых Рауф Арашуков и восемь бывших руководителей региональных организаций газовой отрасли. Все 20 в обвинительном заключении названы соучастниками тяжких и особо тяжких преступлений. В зависимости от предполагаемой степени участия им предъявлены обвинения в организации преступного сообщества, убийстве, присвоении и растрате средств, подкупе свидетеля, превышении должностных полномочий. Обвинительное заключение направлено на утверждение в Генпрокуратуру.

Объем хищений газа на территории Ставропольского края и Карачаево-Черкесии оценен следствием в 3,8 миллиарда рублей. Еще 747 миллионов рублей, согласно материалам дела, были растрачены под видом оплаты по договорам подряда и выплат заработной платы родственникам. Вину в хищении природного газа и участии в преступном сообществе признали три человека, говорится в сегодняшней публикации на сайте Следственного комитета России.

В сокрытии доказательств обвинены бывший и. о. руководителя управления Следкома в Карачаево-Черкесии Казбек Булатов, его подчиненный, следователь Андрей Филиппов, а также начальник центра по противодействию экстремизму в республике Тимур Бетуганову, со ссылкой на официального представителя ведомства Светлану Петренко передал сегодня ТАСС.

По версии следствия, Рауль Арашуков поручил сыну организовать убийства заместителя председателя молодежного движения "Адыгэ-Хасэ" Аслана Жукова и советника главы Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова. Рауф Арашуков, в свою очередь, отдал приказ высокопоставленным силовикам не расследовать убийство Жукова. Булатов, Бетуганов и Филиппов были задержаны 23 апреля 2019 года. Следствие соединило производство по делам Арашуковых и трех силовиков, они стали обвиняемыми по общему делу о преступном сообществе. Подробнее об убийствах, в организации которых обвинен Рауф Арашуков, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Резонансные убийства в Карачаево-Черкесии".

По статье об убийстве обвиняемым грозит пожизненное заключение. На сайте Генпрокуратуры, по состоянию на 11.40 мск 31 марта, нет информации об утверждении обвинительного заключения по делу Арашуковых.