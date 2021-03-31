31 марта 2021, 10:59
Следком завершил расследование дела Арашуковых
Следователи передали в Генпрокуратуру обвинительное заключение по делу об убийстве Аслана Жукова и Фраля Шебзухова, а также хищении газа на 3,8 миллиарда рублей. Помимо бывшего сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова и его отца Рауля Арашукова обвинения предъявлены еще 18 фигурантам дела.
Как писал "Кавказский узел", бывший сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков и его отец, советник главы "Газпром межрегионгаза" Рауль Арашуков были взяты под стражу в конце января 2019 года. В марте 2021 года следствие повторно предъявило обвинение Раулю Арашукову, поскольку в первом варианте обвинительного заключения были обнаружены грамматические и стилистические ошибки.
Всего по делу о преступном сообществе, главой которого следствие считает бывшего советника генерального директора "Газпром межрегионгаза" Рауля Арашукова, обвинены 20 человек, в числе которых Рауф Арашуков и восемь бывших руководителей региональных организаций газовой отрасли. Все 20 в обвинительном заключении названы соучастниками тяжких и особо тяжких преступлений. В зависимости от предполагаемой степени участия им предъявлены обвинения в организации преступного сообщества, убийстве, присвоении и растрате средств, подкупе свидетеля, превышении должностных полномочий. Обвинительное заключение направлено на утверждение в Генпрокуратуру.
Объем хищений газа на территории Ставропольского края и Карачаево-Черкесии оценен следствием в 3,8 миллиарда рублей. Еще 747 миллионов рублей, согласно материалам дела, были растрачены под видом оплаты по договорам подряда и выплат заработной платы родственникам. Вину в хищении природного газа и участии в преступном сообществе признали три человека, говорится в сегодняшней публикации на сайте Следственного комитета России.
В сокрытии доказательств обвинены бывший и. о. руководителя управления Следкома в Карачаево-Черкесии Казбек Булатов, его подчиненный, следователь Андрей Филиппов, а также начальник центра по противодействию экстремизму в республике Тимур Бетуганову, со ссылкой на официального представителя ведомства Светлану Петренко передал сегодня ТАСС.
По версии следствия, Рауль Арашуков поручил сыну организовать убийства заместителя председателя молодежного движения "Адыгэ-Хасэ" Аслана Жукова и советника главы Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова. Рауф Арашуков, в свою очередь, отдал приказ высокопоставленным силовикам не расследовать убийство Жукова. Булатов, Бетуганов и Филиппов были задержаны 23 апреля 2019 года. Следствие соединило производство по делам Арашуковых и трех силовиков, они стали обвиняемыми по общему делу о преступном сообществе. Подробнее об убийствах, в организации которых обвинен Рауф Арашуков, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Резонансные убийства в Карачаево-Черкесии".
По статье об убийстве обвиняемым грозит пожизненное заключение. На сайте Генпрокуратуры, по состоянию на 11.40 мск 31 марта, нет информации об утверждении обвинительного заключения по делу Арашуковых.
На "Кавказском узле" опубликованы биографические справки о Рауфе Арашукове и его отце Рауле Арашукове. С новостями о резонансном расследовании на "Кавказском узле" можно ознакомиться на тематической странице "Опала Арашуковых".