Повторное обвинение предъявлено Раулю Арашукову

23 марта 2021, 03:58

Из-за грамматических и стилистических ошибок на одной из страниц обвинения отцу бывшего сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова Раулю Арашукову предъявлено новое обвинение по прежним статьям.

Как сообщал "Кавказский узел", бывший сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков и его отец, советник главы "Газпром межрегионгаза" Рауль Арашуков были взяты под стражу в конце января 2019 года. 26 февраля суд оставил их, а также других обвиняемых по делу о преступном сообществе под стражей.

Следователь вновь предъявил обвинения Раулю Арашукову, так как в них были найдены стилистические и грамматические ошибки, сообщает 22 марта РИА "Новости" со ссылкой на адвоката Владимира Постанюка.

По словам Постанюка, защита завершила ознакомление с материалами уголовного дела, которое было возбуждено в отношении Арашукова ранее. "Ему перепредъявили обвинение по тем же статьям из-за стилистических и грамматических ошибок на 301-й странице", - отметил адвокат.

Защитник также сообщил, что на сегодня, 23 марта, запланирован допрос Рауля Арашукова. При этом Постанюк отметил, что защита готовит показания на 20 листах, тогда как в ходе следствия они занимали лишь пять страниц, пишет "Коммерсант".

Напомним, что, по версии следствия, Рауль Арашуков поручил сыну организовать убийства заместителя председателя молодежного движения "Адыгэ-Хасэ" Аслана Жукова и советника главы Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова. Рауф Арашуков, в свою очередь, отдал приказ высокопоставленным силовикам Казбеку Булатову, Тимуру Бетуганову и следователю Андрею Филиппову не расследовать убийство Жукова. Булатов, Бетуганов и Филиппов были задержаны 23 апреля 2019 года. Следствие соединило производство по делам Арашуковых и трех силовиков, они стали обвиняемыми по общему делу о преступном сообществе. Подробнее об убийствах, в организации которых обвинен Рауф Арашуков, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Резонансные убийства в Карачаево-Черкесии".