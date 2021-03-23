Рауф Арашуков. Фото The Council of the Federation of the Federal Assembly of the Russian Federation https://ru.wikipedia.org/

23 марта 2021, 03:58

Повторное обвинение предъявлено Раулю Арашукову

Из-за грамматических и стилистических ошибок на одной из страниц обвинения отцу бывшего сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова Раулю Арашукову предъявлено новое обвинение по прежним статьям.

Как сообщал "Кавказский узел", бывший сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков и его отец, советник главы "Газпром межрегионгаза" Рауль Арашуков были взяты под стражу в конце января 2019 года. 26 февраля суд оставил их, а также других обвиняемых по делу о преступном сообществе под стражей.

Следователь вновь предъявил обвинения Раулю Арашукову, так как в них были найдены стилистические и грамматические ошибки, сообщает 22 марта РИА "Новости" со ссылкой на адвоката Владимира Постанюка.

По словам Постанюка, защита завершила ознакомление с материалами уголовного дела, которое было возбуждено в отношении Арашукова ранее. "Ему перепредъявили обвинение по тем же статьям из-за стилистических и грамматических ошибок на 301-й странице", - отметил адвокат.

Защитник также сообщил, что на сегодня, 23 марта, запланирован допрос Рауля Арашукова. При этом Постанюк отметил, что защита готовит показания на 20 листах, тогда как в ходе следствия они занимали лишь пять страниц, пишет "Коммерсант".

Напомним, что, по версии следствия, Рауль Арашуков поручил сыну организовать убийства заместителя председателя молодежного движения "Адыгэ-Хасэ" Аслана Жукова и советника главы Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова. Рауф Арашуков, в свою очередь, отдал приказ высокопоставленным силовикам Казбеку Булатову, Тимуру Бетуганову и следователю Андрею Филиппову не расследовать убийство Жукова. Булатов, Бетуганов и Филиппов были задержаны 23 апреля 2019 года. Следствие соединило производство по делам Арашуковых и трех силовиков, они стали обвиняемыми по общему делу о преступном сообществе. Подробнее об убийствах, в организации которых обвинен Рауф Арашуков, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Резонансные убийства в Карачаево-Черкесии".

На "Кавказском узле" опубликованы биографические справки о Рауфе Арашукове и его отце Рауле Арашукове. С новостями о резонансном расследовании на "Кавказском узле" можно ознакомиться на тематической странице "Опала Арашуковых".

Примечание:

"Суд отменил арест Вячеслава Дерева", "Следователи попросили освободить из СИЗО обвиняемого по делу Арашуковых", "Instagram-паблик заявил об угрозах за видео о связях Арашуковых со следователем".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

23 марта 2021, 11:25

23 марта 2021, 10:25

23 марта 2021, 09:44

23 марта 2021, 08:52

23 марта 2021, 08:18

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи