Присяжные сочли Арашуковых виновными в двух убийствах

23 сентября 2022, 19:22

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Бывший сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков виновен в организации убийств Аслана Жукова и Фраля Шебзухова по заказу своего отца Рауля Арашукова, он не заслуживает снисхождения, постановили присяжные.

Как сообщал "Кавказский узел", бывший сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков и его отец, бывший советник гендиректора ООО "Газпром межрегионгаз" Рауль Арашуков находятся под арестом с января 2019 года. Следователи считают обоих причастными к убийствам Аслана Жукова и Фраля Шебзухова, а также к хищениям газа на 3,8 миллиарда рублей. Кроме них, обвинения были предъявлены еще 18 людям. Дело Арашуковых и других обвиняемых было передано из Верховного суда Карачаево-Черкесии в Москву. Мосгорсуд согласился выделить дело Рауфа и Рауля Арашуковых и нескольких других обвиняемых в отдельное производство и передать его на рассмотрение присяжным.

По версии следствия, Рауль Арашуков поручил сыну организовать убийства зампредседателя движения "Адыгэ-Хасэ" Аслана Жукова и советника главы Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова. Рауф Арашуков, в свою очередь, отдал приказ высокопоставленным силовикам не расследовать убийство Жукова. Следствие объединило производство по делам Арашуковых и трех силовиков, они стали обвиняемыми по общему делу о преступном сообществе. Подробнее об убийствах, в организации которых обвинен Рауф Арашуков, говорится в справке "Кавказского узла" "Резонансные убийства в Карачаево-Черкесии".

Коллегия присяжных заседателей признала Рауля и Рауфа Арашуковых виновными в организации двух заказных убийств. Присяжные постановили, что Арашуков-младший не заслуживает снисхождения. «Семь голосов против, один присяжный - за снисхождение», – приводит слова старшины присяжных РАПСИ.

Присяжные пришли к выводу, что причастность обоих Арашуковых к убийствам Аслана Жукова и Фраля Шебзухова доказана. Мотивом убийства послужило то, что жертвы мешали деятельности преступного сообщества Арашуковых, следует из вывода коллегии.

Всего перед коллегией присяжных поставили более ста вопросов об эпизодах обвинения о заказных убийствах, хищении газа и создании преступного сообщества. Рауля Арашукова присяжные назвали виновным в хищении у структур "Газпрома" в южных регионах России более 4,4 миллиардов рублей, отмечает РИА "Новости".

Рауфу Арашукову грозит пожизненное заключение, оглашение вердикта по другим пунктам обвинения подсудимых продолжается, передает "Интерфакс".

Бывший сенатор 19 сентября выступил в суде с последним словом, попросив присяжных "вынести справедливый вердикт", сообщала радиостанция "Говорит Москва".

На "Кавказском узле" опубликованы биографические справки о Рауфе Арашукове и его отце Рауле Арашукове. Новости о резонансном расследовании собраны на тематической странице "Кавказского узла" "Опала Арашуковых".

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