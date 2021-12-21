Свидетели указали на роль Арашуковых в убийствах Жукова и Шебзухова

21 декабря 2021, 01:18

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Рауф Арашуков заказал убийство Аслана Жукова, сказали в суде сестра погибшего Алла Камбиева и Аубекир Ешеров, занимавший в год убийства должность начальника Центра по противодействию экстремизму по Карачаево-Черкесии. Рауф Арашуков в ответ заявил, что ранее Ешеров вымогал у него деньги, а когда он стал сенатором и перестал ему платить, то начал фабриковать дело против него.

Как сообщал "Кавказский узел", следователи считают Арашуковых причастными к убийствам Аслана Жукова и Фраля Шебзухова, а также к хищениям газа на 3,8 миллиарда рублей. Кроме них, обвинения были предъявлены еще 18 лицам. Дело Арашуковых и других обвиняемых было передано из Верховного суда Карачаево-Черкесии в Москву. Мосгорсуд согласился выделить дело Рауфа и Рауля Арашуковых и нескольких других обвиняемых в отдельное производство и передать его на рассмотрение присяжным. 29 ноября, на первом судебном заседании с участием присяжных, Арашуковы отказались признать свою вину. Заседание суда в Москве по делу Арашуковых 1 декабря было перенесено из-за сообщения о минировании. 8 декабря Мосгорсуд оставил под стражей до 7 апреля Рауфа Арашукова и его отца.

В Мосгорсуде 20 декабря состоялось последнее в этом году заседание суда присяжных по делу Рауфа и Рауля Арашуковых, Бетуганова, Булатова и Филиппова. Процесс находится на этапе судебного следствия, идёт допрос свидетелей обвинения. Как и на предыдущих заседаниях, в этот день рассматривался эпизод дела об убийстве Аслана Жукова и Фраля Шебзухова, вменяемый всем подсудимым.

Одним из ключевых событий процесса стал допрос начальника Центра "Э" ГУ МВД России по СКФО Аубекира Ешерова, который в 2010 году (год убийства обоих потерпевших, - прим. "Кавказского узла") занимал должность начальника Центра по противодействию экстремизму по Карачаево-Черкесии.

В начале он ответил на вопросы прокурора, что ему известно об убийстве Жукова и Шебзухова. "Об убийстве Жукова стало мне известно сразу. Жуков был лидером молодежного крыла "Адыге Хасэ". А Рауф Арашуков был главой этой организации. Он уговаривал молодежное крыло организовывать и принимать участие в протестных акциях. Но молодые члены "Адыге Хасэ" на это не соглашались. Одной из первых и основных версий убийства Жукова было то, что "заказал" это Рауф Раульевич. Потому что накануне Рауф Арашуков и Аслан Жуков поссорились из-за записи одной беседы. По-моему, ещё об этих угрозах нам сообщил Тимур Жужуев. Нам передали диск с записью разговора Рауфа Арашуква, Аслана Жукова и нескольких членов "Адыге Хасэ" на адыгском языке (с отдельными фразами), на которой Арашуков предлагал устроить беспорядки во время заседания Народного собрания Карачаево-Черкесской Республики. А Арашуков как бы урегулирует этот момент. И его выдвинут для назначения председателем правительства КЧР. Рауф Арашуков, узнав, что есть запись этого разговора, угрожал Жукову", - рассказал свидетель.

По словам полицейского, он сразу написал рапорт с версией о возможной причастности Арашукова к организации убийства Жукова в МВД Карачаево-Черкесии, а затем в Следком. При этом он уверял, что аудиозапись беседы Арашукова и членов "Адыге Хасэ" была чистой, без помех.

"Но в 2019 году, когда я её услышал вновь, неизвестно откуда появились "зашумления", - сказал Ешеров. Отвечая на вопросы адвокатов подсудимых, полицейский также заявил, что не помнит, от кого пришел диск с аудиозаписью.

Далее он сказал, что Аджиев - исполнитель убийства Жукова, а заказчик - Рауф Арашуков.

"Известно это из показаний Аджиева. Шебзухова убили через два месяца после Жукова и тоже для того, чтобы убрать кандидата на пост председателя правительства, на который претендовал Рауф Арашуков", - считает Ешеров.

Между тем подсудимый Бетуганов, который допрашивал Аджиева в 2011 году, поинтересовался, какой мотив убийства назывался Аджиевым. "Я не спрашивал", - сказал Ешеров.

Затем на заседании в отсутствие присяжных Рауф Арашуков сделал заявление.

"С 2009 года Ешеров угрожал мне и вымогал у меня деньги. И мне приходилось платить этому человеку. Это продолжалось до 2017 года, когда я стал сенатором и получил неприкосновенность. После этого я перестал ему платить, и он стал фабриковать на меня это дело", - сказал Рауф Арашуков, но судья прервала его.

"А вы что, не должны реагировать на мое заявление?" - спросил Рауф Арашуков.

"Боже упаси! Пусть ваши адвокаты вам подскажут, как надо подать заявление", - сказала судья.

Адвокат Рауфа Арашукова Анна Ставицкая сообщила корреспонденту "Кавказского узла", что Ешеров сопровождал дело об убийстве с 2010 года.

"Сразу после убийств он написал море рапортов и нигде не указывал, что к убийству причастен Арашуков. Он указывал различные мотивы, в том числе на почве межнациональной вражды. Только в 2018 году он стал говорить об Арашукове", - отметила она.

Из-за пандемии на судебные заседания слушателей не пускают. "Но жена Рауфа Арашукова была. Её пускают, когда она приходит", - указала Ставицкая.

В свою очередь адвокат Владимир Постанюк, который защищает Рауля Арашукова, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" о том, что было на предыдущих заседаниях и какова позиция защиты.

"В предыдущих заседаниях рассматривались материалы и допрашивались свидетели по эпизоду дела об убийстве Аслана Жукова и Фраля Шебзухова. Была допрошена потерпевшая сторона, а именно сестра Жукова Алла Камбиева", - сказал он.

Защита считает, что никакого касательства к Раулю Арашукову эти убийства не имеют, отметил адвокат.

"Мы не спорим с потерпевшей в части её показаний о погибшем брате, его характеристике. Сочувствуем её горю. Однако мы считаем, что мой подзащитный и его сын к этому убийству не имеют отношения. Сестра Жукова свидетелем как таковым не является. Она высказывала свои предположения. И если Рауф Арашуков был знаком и общался с Асланом Жуковым, то Рауль Арашуков, которого я представляю, просто не знал этого человека. В целом, Рауль Арашуков вину не признает, а в ходе предварительного следствия он заявлял, что не знал Аслана Жукова", - рассказал Постанюк.

Он также сообщил, что был допрошен Руслан Карданов, который заявлял, что на него Арашуков оказывал давление.

"Рауль Арашуков не отрицает не очень приязненные отношения с Кардановым, но отрицает давление на него", - заявил Постанюк, отметив также, что были ещё допрошены несколько сотрудников полиции, рассматривались вещественные доказательства.

Суд идёт по более сложной схеме с присяжными, прояснил он. "Сначала обсуждается без присяжных, что можно показывать и рассказывать при присяжных, а что нет. А затем приглашаются присяжные", - подчеркнул Постанюк.

Алла Камбиева, сестра погибшего Аслана Жукова, сообщила корреспонденту "Кавказского узла", что на суде сказала то, что "говорила раньше".

"Что в 2010 году мой брат был убит по заказу Рауфа Арашукова", - сказала она. Но о деталях своего выступления в суде и о приведенных аргументах она не сообщила, так как находилась в расстроенных чувствах.

Камбиева также сообщила, что Вячеслав Дерев не остается равнодушным к судьбе расследования убийства её брата, но не пояснила, в каких действиях это проявляется.

Суд в Ставрополе 15 января в связи с истечением срока давности закрыл уголовное дело в отношении бывшего сенатора от Карачаево-Черкесии Вячеслава Дерева, который обвинялся в мошенничестве и давал следователям показания против Рауфа и Рауля Арашуковых. До начала декабря 2020 года Дерев находился под арестом, но 4 декабря 2020 года суд изменил ему меру пресечения на подписку о невыезде,

Брата Фраля Шебзухова Мурада Шебзухова пока не вызывали в качестве потерпевшего, но он готов явиться в суд. Шебзухов также подтвердил корреспонденту "Кавказского узла" версию о том, что считает убийство своего брата политическим и заказанным Рауфом Арашуковым.

"Ещё в 2014 году посредник в организации убийств Рустам Копсергенов дал показания о заказчике. А мотивы Арашукова были политические, это однозначно. Брат через день должен был стать председателем правительства Карачаево-Черкесии", - пояснил Шебзухов.

Следующее заседание суда назначено на 10 января.

Интерес СМИ к делу Арашуковых снижается: если 30 и 31 января 2019 года об их задержании и аресте, по данным сервиса "Яндекс.Новости", было около 200 сообщений в различных изданиях, то с 1 по 20 декабря 2021 года о деле Арашуковых было только 26 сообщений. Заседание суда, состоявшееся 20 декабря, СМИ проигнорировали, к 01.10 мск 21 декабря ни одной заметки о нем поисковые системы не выдали.

На "Кавказском узле" размещены биографические справки о Рауфе Арашукове и его отце Рауле Арашукове. Новости о резонансном расследовании опубликованы на тематической странице "Кавказского узла" "Опала Арашуковых".