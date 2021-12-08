Срок ареста Арашуковых продлен на четыре месяца

08 декабря 2021, 17:18

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Мосгорсуд оставил под стражей до 7 апреля бывшего сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова и его отца.

Как сообщал "Кавказский узел", следователи считают Арашуковых причастными к убийствам Аслана Жукова и Фраля Шебзухова, а также к хищениям газа на 3,8 миллиарда рублей. Кроме них, обвинения были предъявлены еще 18 лицам. Дело Арашуковых и других обвиняемых было передано из Верховного суда Карачаево-Черкесии в Москву. Мосгорсуд согласился выделить дело Рауфа и Рауля Арашуковых и нескольких других обвиняемых в отдельное производство и передать его на рассмотрение присяжным. Суд с августа долго не мог завершить отбор присяжных. Только 19 ноября, с шестой попытки, ему это удалось. 29 ноября, на первом судебном заседании с участием присяжных, Арашуковы отказались признать свою вину. Заседание суда в Москве по делу Арашуковых 1 декабря было перенесено из-за сообщения о минировании.

По версии следствия, Рауль Арашуков поручил сыну организовать убийства зампредседателя движения "Адыгэ-Хасэ" Аслана Жукова и советника главы Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова. Рауф Арашуков, в свою очередь, отдал приказ высокопоставленным силовикам не расследовать убийство Жукова. Следствие объединило производство по делам Арашуковых и трех силовиков, они стали обвиняемыми по общему делу о преступном сообществе. Подробнее об убийствах, в организации которых обвинен Рауф Арашуков, говорится в справке "Кавказского узла" "Резонансные убийства в Карачаево-Черкесии".

Мосгорсуд продлил на четыре месяца сроки содержания под стражей бывшего члена Совета Федерации Рауфа Арашукова, обвиняемого в организации убийств, и его отца, сообщил адвокат Владимир Постанюк.

"Сегодня Мосгорсуд продлил срок содержания под стражей Арашуковым Раулю и Рауфу до 7 апреля. Адвокаты возражали, но суд вновь прислушался только к мнению прокуратуры", - процитировал адвоката ТАСС.

Судебное заседание по делу Арашуковых состоится 9 декабря, следует из карточки дела на сайте Мосгорсуда.

"Кавказский узел" также писал, что по словам источников, Рауль и Рауф Арашуковы подверглись уголовному преследованию после конфликта с покровителем, главой одного из регионов Северного Кавказа. Глава Чечни Рамзан Кадыров не может быть причастным к краху клана Арашуковых, за этим стоят люди, которые занимают места на властном Олимпе значительно выше. Клан Арашуковых возник в рамках проекта спецслужб, а к его падению привело исключительно уголовное преследование, считают опрошенные "Кавказским узлом" кавказоведы.

На "Кавказском узле" размещены биографические справки о Рауфе Арашукове и его отце Рауле Арашукове. Новости о резонансном расследовании опубликованы на тематической странице "Кавказского узла" "Опала Арашуковых".