Защита обжаловала приговор Арашуковым

09 января 2023, 17:12

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В апелляционный суд сегодня поданы жалобы на приговор Рауфу и Раулю Арашуковым, осужденным на пожизненные сроки, сообщила защита. Обжалованы также приговоры трем другим подсудимым по этому делу.

Как писал "Кавказский узел", 27 декабря 2022 года Мосгорсуд приговорил к пожизненному заключению бывшего сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова и его отца Рауля Арашукова.

В тот же день Мосгорсуд огласил приговоры и четырем другим подсудимым по делу Арашуковых. Бывший глава управления СКР по Карачаево-Черкесии Казбек Булатов и бывший начальник республиканского ЦПЭ Тимур Бетуганов приговорены к 22 годам колонии, бывший следователь СКР Андрей Филиппов – к 6,5 года колонии, бывший директор филиала ООО "Газпром межрегионгаз Ставрополь" Гузер Хашукаев - к пяти годам. Защитники подсудимых пообещали обжаловать решение суда.

Жалобы на приговор Рауфу и Раулю Арашуковым поданы сегодня в Первый апелляционный суд общей юрисдикции в Москве, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Рауфа Арашукова Анна Ставицкая. "Это краткая жалоба, так как полные жалобы можно подать только после ознакомления с протоколом судебного заседания, который не готов еще. По закону нет срока, в который суд обязан рассмотреть апелляцию. А жалобу надо подать в срок 10 дней с момента приговора", - пояснила она.

В этот же суд сегодня поданы апелляционные жалобы всех трех осужденных силовиков – Булатова, Бетуганова и Филиппова, сообщил адвокат Булатова Александр Самухов. "Сегодня последний день подачи, поданы сегодня. На сегодняшний момент также поданы заявления на получение протокола судебного заседания, протокол пока не готов", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла", затруднившись уточнить, когда будет рассмотрение жалоб.

Комментариями представителей Гузера Хашукаева относительно планов обжалования приговора "Кавказский узел" пока не располагает. В суде Гузер Хашукаев и его адвокат отказались от комментариев, передал корреспондент "Кавказского узла".

Напомним, по версии следствия, Рауль Арашуков поручил сыну организовать убийства зампредседателя движения "Адыгэ-Хасэ" Аслана Жукова и советника главы Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова. Рауф Арашуков, в свою очередь, отдал приказ высокопоставленным силовикам не расследовать убийство Жукова.

23 сентября 2022 года коллегия присяжных сочла доказанной причастность Рауфа и Рауля Арашуковых к убийствам Жукова и Шебзухова. Арашуковы, а также Булатов, Бетуганов и Филиппов отказались признать вину. Вину признал лишь Гузер Хашукаев. Подробнее об убийствах, в организации которых обвинен Рауф Арашуков, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Резонансные убийства в Карачаево-Черкесии".

На "Кавказском узле" опубликованы также биографические справки о Рауфе Арашукове и его отце Рауле Арашукове, а новости о резонансном расследовании собраны на тематической странице "Опала Арашуковых".

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