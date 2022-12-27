Защита пообещала обжаловать приговор Арашуковым

27 декабря 2022, 23:07

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Подсудимые по делу Арашуковых, которым суд сегодня назначил пожизненные сроки, вели себя спокойно и улыбались при оглашении приговора. Защита заявила о намерении обжаловать решение суда.

Как писал "Кавказский узел", 23 сентября коллегия присяжных заседателей пришла к выводу, что причастность бывшего сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова и его отца, бывшего советника гендиректора ООО "Газпром межрегионгаз" Рауля Арашукова к убийствам Аслана Жукова и Фраля Шебзухова доказана. Арашуковы и другие подсудимые по делу - бывший глава управления Следкома по Карачаево-Черкесии Казбек Булатов, бывший начальник республиканского центра "Э" МВД Тимур Тимура Бетуганов, бывший следователь по особо важным делам главка Следкома по Карачаево-Черкесии Андрей Филиппов - отказались признать вину. Вину признал лишь Гузер Хашукаев, бывший директор филиала ООО "Газпром межрегионгаз Ставрополь". Обвинение просило приговорить Булатова и Бетуганова к 24 годам лишения свободы, Филиппова к шести годам и восьми месяцам лишения свободы, Хашукаева - к пяти годам. Сегодня Мосгорсуд приговорил Арашуковых к пожизненному заключению, а бывших силовиков - к длительным срокам заключения.

По версии следствия, Рауль Арашуков поручил сыну организовать убийства зампредседателя движения "Адыгэ-Хасэ" Аслана Жукова и советника главы Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова. Рауф Арашуков, в свою очередь, отдал приказ высокопоставленным силовикам не расследовать убийство Жукова. Следствие объединило производство по делам Арашуковых и трех силовиков, они стали обвиняемыми по общему делу о преступном сообществе. Подробнее об убийствах, в организации которых обвинен Рауф Арашуков, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Резонансные убийства в Карачаево-Черкесии".

Пять часов судья Мосгорсуда Елена Гученкова стоя зачитывала приговор Раулю и Рауфу Арашуковым, а также проходившим с ними по делу Булатову, Бетуганову, Филиппову и Хашукаеву. Уже при оглашении описательной части судья заявила, что несмотря на наличие смягчающих обстоятельств (в виде хороших характеристик, малолетних детей и т.п) нет препятствий для назначения Раулю и Рауфу Арашуковым наказания в виде пожизненного заключения в колонии особого режима, сообщил корреспондент "Кавказского узла", посетивший оглашение приговора.

Подсудимые вели себя спокойно, улыбались, переговаривались, даже при оглашении сроков.