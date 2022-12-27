Силовики получили длительные сроки по делу Арашуковых

27 декабря 2022, 19:43

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Мосгорсуд приговорил к 22 годам колонии бывших силовиков из Карачаево-Черкесии Казбека Булатова и Тимура Бетуганова, Андрей Филиппов получил шесть с половиной лет лишения свободы.

Как писал "Кавказский узел", 23 сентября коллегия присяжных заседателей пришла к выводу, что причастность Рауфа и Рауля Арашуковых к убийствам Аслана Жукова и Фраля Шебзухова доказана. Мотивом убийства послужило то, что жертвы мешали деятельности преступного сообщества Арашуковых, решили присяжные. В последнем слове Арашуковы и другие подсудимые по делу - бывший глава управления Следкома по Карачаево-Черкесии Казбек Булатов, бывший начальник республиканского центра противодействия экстремизму МВД Тимур Тимура Бетуганов, бывший следователь по особо важным делам главка Следкома по Карачаево-Черкесии Андрей Филиппов - отказались признать вину. Вину признал лишь Гузер Хашукаев, бывший директор филиала ООО "Газпром межрегионгаз Ставрополь". Обвинение просило приговорить Булатова и Бетуганова к 24 годам лишения свободы, Филиппова к шести годам и восьми месяцам лишения свободы и Хашукаева - к пяти годам. Сегодня Мосгорсуд приговорил Арашуковых к пожизненным срокам заключения.

По версии следствия, Рауль Арашуков поручил сыну организовать убийства зампредседателя движения "Адыгэ-Хасэ" Аслана Жукова и советника главы Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова. Рауф Арашуков, в свою очередь, отдал приказ высокопоставленным силовикам не расследовать убийство Жукова. Следствие объединило производство по делам Арашуковых и трех силовиков, они стали обвиняемыми по общему делу о преступном сообществе. Подробнее об убийствах, в организации которых обвинен Рауф Арашуков, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Резонансные убийства в Карачаево-Черкесии".

Мосгорсуд сегодня огласил приговоры и другим подсудимым по делу Арашуковых, Казбеку Булатову и Тимуру Бетуганову суд назначил по 22 года лишения свободы в колонии строгого режима, Андрею Филиппову - 6 лет и 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима. Гузер Хашукаев приговорен к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима, сообщил сегодня Telegram-канал Следкома России.

Булатов, Филиппов и Бетуганов "принимали меры к сокрытию доказательств противоправной деятельности Арашуковых", а Хашукаев "признан виновным в хищении природного газа и заведомо ложном доносе", указано в сообщении.

Уголовное дело в отношении других 14 участников преступного сообщества рассматривается Преображенским районным судом города Москвы в общем порядке, отметил Следком.

Суд также взыскал с Арашуковых 12 миллионов рублей в пользу родственников убитых по их заказу людей и постановил сохранить арест на имущество осужденных на сумму 1,3 миллиарда рублей до вступления приговора в законную силу, сообщило сегодня ТАСС.

На "Кавказском узле" опубликованы биографические справки о Рауфе Арашукове и его отце Рауле Арашукове. Новости о резонансном расследовании собраны на тематической странице "Кавказского узла" "Опала Арашуковых".

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.