Глава дагестанской газовой компании арестован на десять суток

17 декабря 2018, 18:40

Кировский районный суд Махачкалы арестовал сегодня на десять суток гендиректора "Газпром межрегионгаз Махачкала" Владимира Анастасова, задержанного в субботу в Санкт-Петербурге.

Как информировал "Кавказский узел", 16 декабря источники в силовых структурах Дагестана сообщили, что гендиректор "Газпром межрегионгаз Махачкала" Владимир Анастасов был задержан в Санкт-Петербурге и доставлен в Махачкалу. Информацию о его задержании подтвердило впоследствии МВД.

В апреле суд в Махачкале дисквалифицировал гендиректора компании "Газпром межрегионгаз Махачкала" Владимира Анастасова в связи с нарушением трудового законодательства при увольнении подчиненных. 9 ноября источники сообщили о задержании гендиректора "Газпром межрегионгаз Махачкала" Владимира Анастасова и начальника одного из отделов компании после обысков на предприятии. Представители "Газпром межрегионгаз Махачкала" в тот же день опровергли эти сведения, заявив, что информация о задержании Анастасова не соответствует действительности.

Решение об аресте Владимира Анастасова вынесено сегодня. В случае предъявления ему обвинения в ближайшие десять дней срок ареста руководителя газовой компании будет продлен до двух месяцев, сообщил "Черновик".

Как сообщило ранее МВД, Анастасов задержан в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве, связанного с хищениями природного газа. По информации в силовых структурах Дагестана, интерес следствия к Анастасову обусловлен также расследованием дела о злоупотреблении полномочиями и о причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием.

Стоимость газа, хищение которого расследуют дагестанские правоохранители, составляет 1 млрд рублей. У следователей есть вопросы и к другим топ-менеджерам дочерних структур "Газпрома" на Северном Кавказе, указывает сегодня Life.

41-летний Владимир Анастасов родился в Донецкой области Украины и работал в этой стране до 2015 года. В 2015-2016 годах был главным инженером ОАО "Сургутгаз", с июля 2016 года возглавлял ОАО "Газпром межрегионгаз Нальчик" и АО "Газпром газораспределение Нальчик", а в октябре 2017 года был избран гендиректором ООО "Газпром межрегионгаз Махачкала", указывает в публикации от 16 декабря издание "Обзор".

Обыски, прошедшие в компании "Газпром межрегионгаз Махачкала" в ноябре, были связаны с незаконными начислениями задолженности абонентам. Ущерб от действий неустановленных сотрудников предприятия, желавших скрыть таким образом неучтенные потери газа, составил 11 млн рублей, сообщили ранее источники в силовых структурах.

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