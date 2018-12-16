Задержан глава "Газпром межрегионгаз Махачкала"

16 декабря 2018, 14:49

Генеральный директор "Газпром межрегионгаз Махачкала" Владимир Анастасов задержан в Санкт-Петербурге 15 декабря и доставлен в Махачкалу, сообщили сегодня источники в силовых структурах Дагестана.

Как информировал "Кавказский узел", 9 ноября источники сообщили о задержании гендиректора "Газпром межрегионгаз Махачкала" Владимира Анастасова и начальника одного из отделов компании после обысков на предприятии. Представители "Газпром межрегионгаз Махачкала" в тот же день опровергли эти сведения, заявив, что информация о задержании Анастасова не соответствует действительности.

В апреле суд в Махачкале дисквалифицировал гендиректора компании "Газпром межрегионгаз Махачкала" Владимира Анастасова в связи с нарушением трудового законодательства при увольнении подчиненных. При этом на сайте компании Анастасов по состоянию на 14.20 мск 16 декабря по-прежнему значится гендиректором предприятия.

"Анастасов задержан в Санкт-Петербурге на 48 часов", - приводит сегодня слова источника в силовых структурах Дагестана ТАСС.

По информации этого источника, руководитель "Газпром межрегионгаз Махачкала" находился в Петербурге на лечении и в момент задержания собирался вылететь в Дагестан.

Информацию о задержании Владимира Анастасова в петербургском аэропорту подтвердили и другие источники. Гендиректор газовой компании был задержан 15 декабря, он уже доставлен из Петербурга в Дагестан и помещен в изолятор временного содержания в Махачкале, сообщил сегодня со ссылкой на источник в правоохранительных органах РИА «Дербент».

О том, что Анастасов, задержанный 15 декабря в Петербурге, доставлен в Махачкалу, сообщила сегодня со ссылкой на собственные источники также газета "Черновик".

На короткой видеозаписи, опубликованной в Telegram-канале "Черновика", видно, как на Анастасова надевают наручники и уводят по коридору.

Обыски, прошедшие в компании "Газпром межрегионгаз Махачкала" в ноябре, были связаны с незаконными начислениями задолженности абонентам. Ущерб от действий неустановленных сотрудников предприятия, желавших скрыть таким образом неучтенные потери газа, составил 11 млн рублей, сообщили ранее источники в силовых структурах.

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