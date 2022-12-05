Прокуратура запросила для Арашуковых пожизненные сроки

05 декабря 2022, 12:27

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Гособвинение попросило Мосгорсуд приговорить к пожизненному лишению свободы бывшего сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова и его отца Рауля Арашукова, обвиненных по делу о преступном сообществе и заказных убийствах.

Как писал "Кавказский узел", 23 сентября коллегия присяжных заседателей пришла к выводу, что причастность Рауфа и Рауля Арашуковых к убийствам Аслана Жукова и Фраля Шебзухова доказана. Мотивом убийства послужило то, что жертвы мешали деятельности преступного сообщества Арашуковых, решили присяжные.

По версии следствия, Рауль Арашуков поручил сыну организовать убийства зампредседателя движения "Адыгэ-Хасэ" Аслана Жукова и советника главы Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова. Рауф Арашуков, в свою очередь, отдал приказ высокопоставленным силовикам не расследовать убийство Жукова. Следствие объединило производство по делам Арашуковых и трех силовиков, они стали обвиняемыми по общему делу о преступном сообществе. Подробнее об убийствах, в организации которых обвинен Рауф Арашуков, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Резонансные убийства в Карачаево-Черкесии".

На заседании Мосгорсуда сегодня гособвинитель попросил приговорить Рауля и Рауфа Арашуковых к пожизненному лишению свободы, сообщает РИА Новости. "Назначить [Рауфу Арашукову] наказание в виде пожизненного заключения с отбыванием в колонии особого режима со штрафом в миллион рублей", - цитирует агентство слова прокурора, сказанные в прениях сторон. Аналогичное наказание обвинение запросило и для Рауля Арашукова.

Самое мягкое наказание - пять лет колонии общего режима - прокурор запросил для экс-директора филиала "Газпром Межрегионгаз Ставрополь" в Минеральных Водах Гузера Хашукаева, которого коллегия присяжных признала невиновным в участии в преступном сообществе.

Еще двух подсудимых - Тимура Бетуганова и Казбека Булатова - гособвинение попросило приговорить к 24 годам колонии строгого режима со штрафом в миллион рублей, а бывшего следователя Андрея Филиппова – к шести годам и восьми месяцам колонии общего режима, пишет агентство.

Напомним, бывший сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков и его отец, бывший советник гендиректора ООО "Газпром межрегионгаз" Рауль Арашуков находятся под арестом с января 2019 года. Следователи считают обоих причастными к убийствам Аслана Жукова и Фраля Шебзухова, а также к хищениям газа на 3,8 миллиарда рублей. Кроме них, обвинения были предъявлены еще 18 людям. Дело Арашуковых и других обвиняемых было передано из Верховного суда Карачаево-Черкесии в Москву. Мосгорсуд согласился выделить дело Рауфа и Рауля Арашуковых и нескольких других обвиняемых в отдельное производство и передать его на рассмотрение присяжным.

На "Кавказском узле" опубликованы биографические справки о Рауфе Арашукове и его отце Рауле Арашукове. Новости о резонансном расследовании собраны на тематической странице "Кавказского узла" "Опала Арашуковых".

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