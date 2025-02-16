Боец из Дагестана объяснился за свою эмоциональность в видеообращении

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Ветеран специальной операции из Кизилюртовского района, который пожаловался на отказ в выдаче ему лекарств, поблагодарил главу Дагестана Сергея Меликова за оперативную реакцию на его видеообращение и объяснил свою излишнюю эмоциональность желанием разрешить проблему.

Житель региона, потерявший ногу на СВО, пожаловался в соцсетях, что в Кизилюртовской центральной районной больницы ему не выдают положенные сильнодействующие препараты.

На опубликованном сегодня в 15.28 мск в телеграм-канале MIRMOL.RU видео, мужчина держит протез ноги в руках и эмоционально обращается к Владимиру Путину, рассказывая о том, что уже неоднократно получил отказ в Кизилюртовской центральной городской больнице, хотя имеет право на получение лекарственных препаратов.

По данным пресс-служба Минздрава Дагестана, ранее этому жителю выдали необходимый препарат по назначению врача, а теперь он хотел бы получить дополнительные упаковки сильнодействующего лекарства.

"С пациентом уже связались, - говорится в телеграм-канале ведомства в 16.22 мск. - Пациент приглашён на завтра в Минздрав РД".

Еще через несколько часов в сети появилось новое видео, на котором мужчина благодарит Сергея Меликова "за то, что дал поручение оперативно решить" его вопрос. По словам мужчины, с ним связались представители Минздрава и его вопрос "решается".

"На видео я был излишне эмоциональным, потому что я хочу, чтобы наш вопрос решался без проблем, - заявляет ветеран СВО на видео, опубликованном в 20.12 мск в телеграм-канале журналиста Исрафила Исрафилова. - Еще хочу поблагодарить прокурора Кизилюртовского района за то, что он меня встретил достойно и провел достойно".

Также мужчина поблагодарил всех неравнодушных к его ситуации.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 14 февраля глава Дагестана пообещал другому участнику военной операции Мевлану Магомедову справедливое расследование обстоятельств смерти его сестры, которая умерла после кесарева сечения в Дербенте. В январе Минздрав Дагестана начал проверку действий врачей Дербентской центральной городской больницы после смерти роженицы от перитонита. Врачи отстранены от работы. 22 января жительница Магарамкентского района была выписана домой после родов путем кесарева сечения из Дербентской центральной городской больницы. Однако 24 января ее повторно экстренно доставили в Дербентскую ЦГБ с признаками перитонита. Несмотря на проведенную операцию, спасти женщину не удалось, сообщил 30 января Минздрав Дагестана.

"Кавказский узел" опубликовал видеообращение Мевлана Магомедова к Сергею Меликову и напомнил о прошлых обращениях участников СВО к главе Дагестана, которые остались без ответа. Так, дагестанские бойцы дважды обращались к Меликову с просьбой не устраивать свалку у бархана Сарыкум. Меликов на обращения не отреагировал, а протесты жителей против мусороперерабатывающего предприятия назвал провокацией. Бойцы из селения Рубас Дербентского района просили построить в селе детсад. Глава республики также не отреагировал на обращение.

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