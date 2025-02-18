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14:01, 18 февраля 2025

Минздрав Дагестана ответил на претензии участника СВО

Шамхал Абдуразаков. Фото: https://nsrd.ru/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Ветерану СВО из Кизилюртовского района Шамхалу Абдуразакову, пожаловавшемуся на отказ врачей выдавать лекарства, предложили дополнительную помощь, в том числе психологическую, и пообещали обеспечить его препаратами.

Как информировал "Кавказский узел", ветеран специальной военной операции (СВО) из Кизилюртовского района ранее пожаловался, что в Кизилюртовской центральной районной больнице ему отказывают в выдаче лекарств.

Минздрав Дагестана опубликовал в своем телеграм-канале пост о встрече министра здравоохранения республики Ярослава Глазова с Шамхалом Абдуразаковым – ветераном СВО из Кизилюртовского района, который пожаловался, что врачи ему не выдают препараты. Министерство пояснило, что с ноября 2024 года пациенту выдавались сильнодействующие препараты.

"На встрече ему дали разъяснения, что превышение суточной дозы препарата может повлечь за собой необратимые последствия для здоровья. Также объяснили о последствиях передачи сильнодействующего препарата третьим лицам. Были предложены все имеющиеся меры дополнительной, в том числе психологической помощи. В дальнейшем также пациент будет обеспечен всеми необходимыми лекарствами", – отметил Минздрав Дагестана.

В публикации сказано, что по поручению министра здравоохранения республики Абдуразаков направлен на реабилитацию в Республиканскую клиническую больницу № 2, где функционирует современная реабилитационная служба.

После публикации первого видео, ветеран записал еще один ролик, на кадрах которого, в частности, поблагодарил за помощь главу Дагестана. Второй видеоролик не следует считать своеобразным извинением за эмоциональное первое видео, и вряд ли Абдуразаков его опубликовал под давлением, считает главный редактор РИА "Дербент" Милрад Фатуллаев.

"Тема СВО – это вопрос номер один для федеральной власти и постоянно находится в фокусе внимания первого лица государства. Если мы обратим внимание на критерии, по которым определяется эффективность губернатора в регионе, то увидим, что в них увеличено количество пунктов, которые касаются благополучия, психологического состояния участников СВО, их семей, довольства региональной, федеральной властью. При этом, по большей части этих критериев оценку будут давать соответствующие социологические службы, а не просто какие-то физические, показатели, такие как проведенное количество мероприятий, выделенные суммы, разбитые парки памяти, объемы гуманитарной помощи, и другое", – сказал Фатуллаев корреспонденту "Кавказского узла".

В регионах уделяется большое внимание к теме СВО, отметил он. "Что касается эмоционального выступления, то сам автор видео объяснил это тем, что он специально таким образом выступил, чтобы на проблему гарантированно обратили внимание. Полагаю, что в любом случае на обращение была бы реакция, так как эта тема очень чувствительная для федеральной власти, и, соответственно, региональной власти", – пояснил Фатуллаев.

Он предположил, что первое эмоциональное видео было искренним, и для главы Дагестана оно не стало "раздражителем", так как глава Дагестана, будучи военным, спокойно переносит подобного рода эмоции, тем более если они справедливы.

Сказать точно были ли соблюдены права Абдуразакова нет возможности, так как в распоряжении правозащитников нет его документов, диагноза и назначенного лечения, отметил руководитель правозащитной организации "Монитор пациента" Зияутдин Увайсов. Однако в практике "Монитора пациента" были случаи, когда тяжелобольным отказывали в выдаче положенных им бесплатных лекарств.

В качестве примера он привел мужчину, у которого была диагностирована ишемия, стенокардия и постинфарктный кардиосклероз. При обращении льготные рецепты ему выписывали, но ни один рецепт не был обслужен аптекой из-за отсутствия лекарства.

"Ему нужен препарат Брилинта, две упаковки в месяц – это 10 тысяч рублей в месяц минимум, в год это 120 тысяч только на Брилинту, когда как препарат должны выдавать бесплатно. Мы написали жалобы в Росздравнадзор, прокуратуру, Минздрав. Вопрос решился в его пользу", – рассказал Увайсов корреспонденту "Кавказского узла".

23 января на заседании правительства Дагестана был обсужден вопрос обеспечения лекарствами, медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного питания льготных категорий граждан, сообщило в своем телеграм-канале правительство Дагестана.

В публикации отмечено, что председатель правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов сообщил о многочисленных жалобах от жителей на дефицит лекарств. По его словам, несмотря на рост финансирования, количество жалоб не уменьшилось, наоборот, их число выросло как в системе здравоохранения в целом, так и в части лекарственного обеспечения. Например, в 2024 году по вопросам лекарственного обеспечения в адрес руководства республики обратились на 83% граждан больше, чем в 2023 году.

"В этом году на лекарственное обеспечение льготников предусмотрено свыше 3 миллиардов рублей. Нам необходимо понять, насколько рационально эти средства будут использованы и как это отразится на снятии с граждан бремени расходов на лечение", – сказал Абдулмуслимов.

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Автор: Олег Ионов

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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