Родители потребовали построить школу в Самтредиа

01 марта 2024, 16:14

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Дети вынуждены ходить в школу на другом конце города и учиться во вторую смену, заявили родители, потребовав от властей ответов, когда будет построено новое здание школы взамен снесенного четыре года назад. Мэр Самтредиа объяснил задержки со строительством судебным спором.

На улице Чавчавадзе в городе Самтредиа в Западной Грузии родители учеников, которые учились в бывшей 4-й государственной школе, провели митинг. Они требуют начать строительство учебного заведения, сообщила сегодня "Мтавари архи".

По их словам, школу снесли 4 года назад с условием, что на ее месте появится новое, современное учебное заведение. Однако обещание не было выполнено и работы на площадке так и не начались. Пока детям приходится ходить в другую школу. "Уже четвертый год у детей нет школы, и они обещают в течение четырех лет, что здесь должна быть построена школа. Мы просим встречи с министром образования, премьер-министром, чтобы они сообщил нам, когда школа будет в конце концов построена, перевел слова одного из родителей в эфире корреспондент "Кавказского узла".

"Детям приходится ходить в другой конец города, во вторую смену. Это очень неудобно ни родителям, ни детям. Мы никак не можем войти в нормальный режим и просим , наконец, построить новую школу, которую ждут дети и родители", - сказала журналистам телекомпании бабушка одного из учеников

"Мы требуем построить новую школу на старом месте. Нам непонятно, почему школа до сих пор не построена", - возмутилась одна из матерей.</з> <з>Мэр Самтредиа Давид Бахтадзе, который присутствовал на митинге, сообщил, что на территории школы стоит бетонная будка, с владельцем которой ведется судебный спор. По его словам, строительство начнется после окончания судебного разбирательства.

"Кавказский узел" также писал, что группа учителей проводит в Тбилиси круглосуточную акцию протеста, заявляя о политически мотивированных назначениях директоров государственных школ. Педагоги прекратили голодовку, но продолжили акцию протеста. Они призвали премьер-министра взять конкурс по отбору директоров под личный контроль и попросили представительство ООН в Грузии отреагировать на нарушения прав учителей.

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