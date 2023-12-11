Учителя в Грузии потребовали реакции властей и ООН

11 декабря 2023, 20:37

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Педагоги, проводящие акцию протеста в Тбилиси, призвали премьер-министра взять конкурс по отбору директоров под личный контроль и попросили представительство ООН в Грузии отреагировать на нарушения прав учителей.

Как писал "Кавказский узел", группа учителей проводит в Тбилиси круглосуточную акцию протеста, заявляя о политически мотивированных назначениях директоров государственных школ. Педагоги прекратили голодовку, но продолжили акцию протеста. Их интересы в суде представляет неправительственная организация "Международное общество справедливых выборов и демократии", руководители которой сообщили, что собранные материалы о назначении педагогов переданы в прокуратуру.

Кандидаты на пост директоров народных школ провели сегодня митинг около государственной канцелярии. Участники акции призвали политиков присоединиться к митингу и поддержать их. Требование неизменно – изменить правило выбора директоров и повысить оплату труда педагогов. Учителя оставили заявление в канцелярии на имя премьер-министра, чтобы он взял дело под личный контроль.

Также участники акции протеста, Майя Экаладзе и Давид Перадзе, обратились в местное представительство в ООН с просьбой отреагировать на нарушения прав министром образования."Наша акция протеста с Министерством образования в знак протеста против кумовства и коррупции продолжалась две недели, а с 4 декабря мы перешли на непрерывный, 24-часовой режим протеста. Мы призываем ООН включиться в этот процесс, потому что ситуация с образованием опасна в целом, для нашего будущего и будущего нашей страны. Также в стране высока вероятность дискриминации", - заявил Давид Перадзе в эфире телекомпании "Формула".

Участники акции протеста также отметили, что неоднократно обращались к премьер-министру Ираклию Гарибашвили они неоднократно обращались, но тщетно.

Безрезультатной оказалась и встреча с министром образования Грузии Георгиес Амилахвари. Педагоги заявили, что выбор на конкурсе по отбору директоров был несправедливым и политическим и попросили отменить итоги конкурса, однако после встречи Амилахвари отказался выполнять условия протестующих.

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