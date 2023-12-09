Участники акции протеста педагогов в Тбилиси рассказали о своих требованиях

09 декабря 2023, 00:52

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Педагоги, выступающие против назначения директоров школ по политическим мотивам, прекратили голодовку, но продолжили акцию круглосуточную акцию протеста перед зданием министерства образования. Их интересы в суде представляет неправительственная организация «Международное общество справедливых выборов и демократии», руководители которой сообщили, что собранные материалы о назначении педагогов переданы в прокуратуру.

Как писал "Кавказский узел", 8 декабря стало известно, что группа учителей проводят круглосуточную акцию протеста, заявляя о политически мотивированных назначениях директоров государственных школ.

В Тбилиси педагоги, опротестовывающие назначение директоров школ по политическим мотивам, прекратили акцию голодовки и продолжают протест, круглосуточно находясь перед зданием министерства образования.

Протестующие требуют проведение прозрачных и открытых конкурсов на должности директоров школ, в частности, заявлять на должности тех, у кого есть сертификаты, полученные в результате первого этапа конкурсе - тестирования.

Двое педагогов, участвовавшие в конкурсе на посты директоров школ, вечером 6 декабря прекратили проведение акции голодовки на третий день ее проведения. Однако они продолжают круглосуточный протест перед зданием министерства образования и науки Грузии. Акция голодовки была прекращена после госпитализации участницы акции Майи Экаладзе, которой на протяжении 6 декабря трижды потребовалась помощь медиков. «Мы настоятельно просили Майю прекратить голодовку. Ей трижды становилось плохо. Два раза вызывали "скорую", ей делали уколы. На третий раз она отказалась от вызова "скорой". Вызвали, несмотря на ее протесты. Майю госпитализировали, у нее начались проблемы с мышлением. Мы здесь были круглосуточно Холод, дождь, еще голодовка это сильно сказывается на организме. Во время холода голодать нельзя, поэтому мы приняли решение прекратить голодовку», - рассказал 8 декабря участник акции протеста Давид Перадзе корреспонденту «Кавказского узла».

По его словам, у здания министерства установлена палатка, есть продукты питания и питьевая вода. Однако протестующие испытают трудности с бытовыми условиями и вынуждены ходить домой к родственникам и знакомым, живущим в этом районе города.

Перадзе сообщил, что протест вызван тем, что конкурс на должности директоров школ проходил непрозрачно. В частности, он был представлен на пост директора тбилисской школы №23, но там директора выбрали мне конкурса, директором назначили супругу высокопоставленного сотрудника министерства образования. Майя Экаладзе не дошла до второго этапа конкурса – собеседования, она прошла только тестирование. «Несколько лет на должности директоров школ находятся люди, не имея сертификата на это. Это все равно, что в больницах будет 40% сертифицированных врачей, а остальных допустят просто так. Это проблема будущего, мы этим людям доверяем детей, наше будущее. Если сейчас это замалчивать, то это никогда не закончится», - сказал Перадзе.

Он сообщил, что в первый день проведения акции ее участники провели встречу с министром образования и его заместителями, сообщили им о своей политической непредвзятости, но эта встреча не дала результата. Также нет результата после обращения к омбудсмену. К нему обратились с просьбой обратить внимание на дискриминацию, условия проведения акции протеста и разрешения проводить ее в фойе министерства.

Представитель НПО ««Международное общество справедливых выборов и демократии» Лела Хатридзе сообщила, что НПО защищает права педагогов в суде.

«Педагоги говорят о том, что собеседование было формальным и коротким, и называют несправедливым отказ их назначения. У этих педагогов большой опыт работы и квалификация высокого уровня. Мы говорили с большим количеством педагогов, в том числе и с теми, кто отказался опротестовывать. Их политические взгляды стали причиной по которым их не назначили», - сказала она корреспонденту «Кавказского узла».

По ее словам, в 2022 году НПО провело исследование о назначениях директоров школ и на основании полученных документов стало известно, что учитываются не только их политические взгляды, но и позиции членов их семей. В частности, на педагогов собраны досье, а в файлах с указанием регионов, номеров школ и имен, фамилий педагогов есть графа с их характеристиками, графа об их политических взглядах - какой партии отдает предпочтение, кто и членов семьи оппозиционно настроен, после чего есть графа с указанием, что по этой причине не рекомендуется назначение на должность директора. «Согласно этим документам, в оценку и в процесс конкурса директоров школ включены местные власти и представители Службы государственной безопасности. НПО переслала эти документы в прокуратуру, но реагирования нет», - сказала Хатридзе.

По ее словам, сбор данных на педагогов ведется на основании изучения их связей и членов их семей, активности в социальных сетях, связи членов их семей.

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