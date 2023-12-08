Участница протеста педагогов в Тбилиси госпитализирована после трех дней голодовки

08 декабря 2023, 03:01

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Группа учителей проводит круглосуточную акцию протеста у здания Минобразования в Тбилиси, заявляя о политически мотивированных назначениях директоров государственных школ. Одна из участниц акции, педагог Майя Экаладзе, после трех дней голодовки была госпитализирована.

Не менее 26 учителей государственных школ в течение полугода опротестовывали итоги конкурсного отбора по выбору директоров учебных заведений. Как заявили педагоги, отбор проводился необъективно - среди кандидатов на пост выбирались не наиболее компетентные, а наиболее лояльные правящей партии люди. Помимо пересмотра итогов конкурса на должность директоров школ протестующие потребовали повышения зарплат для учителей с января 2024 года.

Круглосуточная акция протеста педагогов у здания министерства образования Грузии началась 4 декабря, демонстранты установили у здания ведомства палатку, передал корреспондент "Кавказского узла". Учитель грузинского языка и литературы Майя Экаладзе в тот же день объявила голодовку, оказавшись от приема пищи.

В поддержку учителей выступили несколько неправительственных организаций, в том числе Образовательная коалиция, Центр гражданской интеграции и межкультурных отношений (ЦНИИМО), Международное общество за честные выборы и демократию (ISFED) и другие. О том, что, министерство образования и науки Грузии руководствуется принципом политической лояльности при отборе директоров школ, еще в октябре заявляла неправительственная организация "Международная прозрачность - Грузия".

На третий день голодовки, 6 декабря, Майя Экаладзе обратилась к Народному защитнику Грузии с просьбой поддержать протест учителей. Она отметила, что чиновники министерства образования за несколько дней не отреагировали на акцию протеста педагогов, которые круглосуточно находились в холодной палатке без доступа к элементарным бытовым условиям.

Вместе с Экаладзе в палатке у здания Минобразования протестовали учитель истории Давид Перадзе, а также учитель грузинского языка и истории Георгий Чаучидзе. Вечером 6 декабря Экаладзе была госпитализирована с места акции, после чего решила прекратить голодовку, однако вернулась к протестующим коллегам.

"Меня отвезли в клинику, дали какие-то лекарства, и теперь я чувствую себя бодрей и энергичнее, чем раньше (...) я прекращаю голодовку и начну принимать пищу по мере возможности", - цитирует ее слова 7 декабря Netgazeti.

Неправительственные организации, поддержавшие протест учителей, 7 декабря призвали министерство образования объявить повторный конкурс на должность директоров в школах, где один или несколько кандидатов не были допущены до отбора попечительскими советами. Они также потребовали изменить процедуру выдвижения кандидатов на пост директора, чтобы любой сертифицированный педагог мог быть допущен к регистрации на конкурс.

"Мы призываем министерство образования и науки в кратчайшие сроки последовать этим рекомендациям, чтобы не подвергать опасности здоровье людей, участвующих в акции протеста, и не допустить ухудшения ситуации. Со своей стороны мы еще раз выражаем готовность участвовать в процессах и выступать посредниками", - говорится в совместном заявлении НПО, которое распространил телеканал "Формула".

Протестующие остаются в палатке у министерства образования Грузии, несмотря на прекращение голодовки, сообщил телеканал Мтавари архи.

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