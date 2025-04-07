Оппозиционный журналист задержан в Грузии

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В Грузии за неповиновение требованиям силовиков задержан журналист издания Indigo Саба Сордия. По словам адвоката, полицейские делали гомофобные замечания в его адрес.

Сотрудники полиции 6 апреля задержали журналиста грузинского издания Indigo Сабу Сордию.

О задержании Сордии сообщила в соцсетях исполнительный директор издания Ната Дзвелишвили. Она обратилась в МВД Грузию, где ей сообщили, что журналист задержан за неповиновение законному требованию сотрудника полиции, пишет "Грузия-онлайн".

Дзвелишвили также удалось выяснить, что Сордию перевели в Дигомский изолятор. Она также сообщила, что Сордия ехал на встречу с друзьями на скутере. Они не дождались журналиста, а затем обнаружили брошенный скутер.

Адвокату Мариам Квелашвили удалось связаться с журналистов, который рассказал, что на станции метро "Марджанишвили" к нему подошли двое полицейских и попросили предъявить удостоверение личности. Он показал его, после чего силовики попросили его открыть сумку. Сордия также сделал это. Однако потом полицейские попытались открыть самостоятельно один из карманов в сумке, на что Сордия заявил, что сам сделает это. После этого силовики схватили его, посадили в машину и увезли в отделение, пишут "Новости Грузии".

В машине полицейские комментировали серьгу в ухе журналиста, в его адрес прозвучали гомофобные слова. Силовики также конфисковали у него камеру GoPro.

Квелашвили также добавила, что защита Сордии рассматривает возможность обратиться к омбудсмену Грузии, в том числе по поводу гомофобного обращения.

Сообщается, что Саба Сордия участвовал в освещении акций протеста, которые проводят в Тбилиси сторонники евроинтеграции.

"Кавказский узел" писал, что 16 марта на нападение полицейского пожаловался сотрудник оппозиционного грузинского издания Mtis Ambebi Гела Мтивлиашвлии.

Участники проевропейских протестов с 28 ноября 2024 года ежедневно перекрывают проспект Руставели около парламента Грузии, требуя новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных. За время протестов административному преследованию подверглось более тысячи человек. По уголовным статьям в связи с протестами были обвинены 64 человека.

Материалы о парламентских выборах и последовавших за ними протестах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

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