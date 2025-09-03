Супруга Антона Чечина выразила опасения за его жизнь и здоровье в тюрьме

Омбудсмен Грузии отказался представить суду свою позицию по делу Антона Чечина, осужденного на восемь с половиной лет по делу о наркотиках. Чечин чувствует себя плохо и давно не проходил медобследований, хотя врачи предписали ему нейрохирургическую операцию, заявила его жена Манана Самхарадзе.

Как писал "Кавказский узел", 2 сентября суд в Тбилиси приговорил к восьми годам и шести месяцам лишения свободы гражданина России Антона Чечина по обвинению в хранении наркотиков. Чечин утверждает, что наркотики ему подбросили за участие в проевропейских акциях протеста. После приговора судебные приставы жестко выдворили из здания группу поддержки.

По словам адвоката, активиста преследуют из-за его участия в акциях протеста в Тбилиси, а показания свидетелей обвинения сомнительны и недостаточны. У Чечина диагностирована киста головного мозга, в связи с чем он нуждается в медпомощи. Новообразование, которое выявлено в головном мозге у Чечина, необходимо исследовать и желательно удалить, заявил допрошенный по делу хирург.

В последнем слове Антон Чечин отказался признать себя виновным, отметив, что “время, проведенное в тюрьме, разлуку с женой и родителями” ему уже не компенсирует даже отказ прокуратуры от обвинений. “Я буду бороться до тех пор, пока меня не оправдают”, - приводит его слова Formula.

Чечин добавил, что практика преследования оппозиционеров по сфальсифицированным делам о наркотиках широко распространена в разных странах и, “к сожалению, в Грузии тоже”. Власти прибегают к ней, когда ощущают себя “в нестабильном положении”, отметил активист.

С декабря 2024 года, когда в Грузии начались массовые непрерывные протесты, по обвинению в хранении наркотиков были арестованы как минимум шестеро участников демонстраций, в том числе трое граждан России (среди которых и Чечин). Все обвиняемые давали одинаковые показания о том, что наркотики им были подброшены, двоих суд уже оправдал за недостаточностью доказательств, отмечается в заявлении одной из правозащитных организаций в связи с приговором Чечину.

В декабре 2024 года суд в Тбилиси заключил под стражу врача-реаниматолога Георгия Ахобадзе, задержанного после акции протеста и обвиненного в хранении наркотиков. Ахобадзе отказался признать вину и заявил, что наркотики ему подбросили силовики. 6 августа суд признал его невиновным и освободил из-под стражи. 15 августа суд признал невиновным и освободил Тедо Абрамова, также обвиненного в декабре наркопреступлении и отрицавшего вину.

Грузинский омбудсмен отказался предоставить суду по делу Чечина свою позицию “беспристрастного советника”, хотя это было рекомендовано, отметила супруга осужденного Манана Самхарадзе.

По словам жены, Чечин, несмотря на уверенное выступление в суде, находится в подавленном состоянии и не верит в возможность своего скорого освобождения. Самхарадзе опасается за здоровье мужа, которому врачи уже давно предписывали операцию.

“Несмотря на то, что он так или иначе был готов (к обвинительному приговору), я все равно не могу представить, что он почувствовал после того, как услышал этот срок. Я боюсь, что боли в сердце станут еще сильнее, что от переживаний у него еще больше вырастет киста. Сейчас мы и так не знаем, в каком она состоянии. Даже если его освободят через несколько месяцев, не будет ли уже поздно для его операции?” - написала она на своей странице в Facebook*.

Один из грузинских политзаключенных, Реваз (Резо) Кикнадзе, обвиненный в насилии на акциях протеста, после приговора Чечину заявил, что не пойдет 3 сентября на заседании суда, где планируется оглашение приговора ему и еще десяти участникам проевропейских демонстраций.

“Восемь лет Антона дались мне нелегко, я даже не чувствовал, что нам грозит два года. Мы не заслужили и двух лет, даже и двух дней. Двадцать лет я могу вытерпеть, если стране это нужно, но такой произвол не может восприниматься нормально”, - цитирует письмо активиста “Интерпрессньюс”.

Ранее, 14 августа, Кикнадзе высказался в поддержку Чечина и двух других россиян, арестованных по аналогичному обвинению. Он предположил, что их готовятся "принести в жертву". “Какой смысл в моей борьбе, если кого-то несправедливо приносят в жертву, даже гражданина другой страны? Справедливость должна быть одинаковой для всех. И эти люди боролись там, как могли, боролись с путинским режимом”, - написал он.

"Кавказский узел" опубликовал справку "Главное о преследовании участников протестов в Грузии". Материалы о парламентских выборах и последовавших за ними протестах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

