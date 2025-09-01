Родители возмущены закрытием одного из детсадов в центре Владикавказа

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В преддверии нового учебного года родителей воспитанников детского сада во Владикавказе, попросили перевести детей в другие дошкольные учреждения, ссылаясь на аварийное состояние здания.

В Telegram – канале «Новости Осетии», который насчитывает более 34 тыс. подписчиков, 1 сентября было опубликовано видео родителеи воспитанников одного из детских садов Владикавказа.

«Мы, родители воспитанников детского сада № 38, находящего по улице Гибизова 12 во Владикавказе, обращаемся к органам местного самоуправления и неравнодушным людям в сохранении нашего детского сада. Сад, в который наши дети ходят с огромным удовольствием и радостью... Сад, в котором замечательный педагогический состав, компетентные, внимательные и любящие воспитатели. Вместо того, чтобы начать учебный год, нам предлагают уйти в другие дошкольный учреждения, обосновывая это тем, что наш сад находится в аварийном состоянии. При этом нет акта проверки аварийности. Документов, подтверждающих закрытие и состояние аварийности, нам не предоставлено», - сообщают родители на видео.

«Нами была найдена информация, что в 2021 году была проведена проверка Роспотребнадзором. В ходе проверки были найдены несоответствия числа песочниц и теневых зон. Кроме того, нарушения касались расположения котельной. Данные проверки доступны в сети интернет. В марте 2024 года ремонт был завершен. В настоящее время по словам представителя образования города наш сад признан аварийным. То есть, в 2024-м он еще не был аварийным, а в 2025-м стал. Вывод напрашивается сам собой: может историческое место в самом центре города кому-то нужно?», - подчеркнули возмущенные жители.

«Обращаемся к главе республики, Сергею Ивановичу Меняйло, к главе администрации местного самоуправления Мильдзихову Вячеславу Эльбрусовичу, министру образования Алибековой Элле Маирбековне: не дайте разрушить наш детский сад, не дайте поверить, что в нашей прекрасной республике есть погоня за наживой и такое учреждение для детского развития может быть закрыто», - заявили родители на видео.

