Правозащитники оценили вероятность экстрадиции Мовлаева из Киргизии

31 октября 2023, 05:57

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В последнее время в Киргизии часто задерживают активистов из России под разными предлогами, отметил правовед Дмитрий Кабак, комментируя угрозу экстрадиции жителя Чечни Мансура Мовлаева. В Киргизии очень редко дают статус беженца, сообщил правозащитник Виталий Пономарев. Обоснованность уголовного преследования Мовлаева сомнительна, считает правозащитник Оюб Титиев.

Как писал "Кавказский узел", 21 августа стало известно, что силовики задержали в Иссык-Кульской области Киргизии уроженца Чечни Мансура Мовлаева, который объявлен в России в федеральный розыск по делу о финансировании экстремизма. 15 сентября Мовлаев запросил убежище в Киргизии. 30 сентября дело против Мовлаева о незаконном пересечении границы поступило в суд, адвокат сообщил, что его подзащитный намерен добиваться реального лишения свободы, так как опасается высылки и преследования со стороны властей Чечни. 4 октября суд в Бишкеке приговорил Мовлаева к шести месяцам колонии и последующей высылке.

Сегодня, 31 октября состоится рассмотрение апелляции по делу Мансура Мовлаева. Прокурор ходатайствовал об увеличении срока заключения, защита надеется, что суд рассмотрит и вопрос о выдворении, сообщает один из оппозиционных чеченским властям телеграм-каналов.

В Киргизии с рядом стран, в том числе с Россией, запущена система распознавания лиц и обмена данными, рассказал 30 октября корреспонденту "Кавказского узла" эксперт по праву из Киргизии Дмитрий Кабак.

В последнее время, по его словам, появилось много новостей о задержании в Киргизии активистов из России под разными предлогами. "Кого-то - "за нарушение порядка регистрации". Вроде как, регистрация была по одному адресу, а проживали - по другому. Кого-то по запросу властей России задерживали и помещали в СИЗО для последующей передачи. Как я понял, российские активисты не знали особенности Кыргызстана, когда выбирали куда релоцироваться", - отметил Кабак.

Российский правозащитник, специалист по Центральной Азии Виталий Пономарев рассказал корреспонденту "Кавказского узла" о законодательных особенностях экстрадиции.

«Если бы Мовлаева задержали только за нарушение миграционного законодательства, то, если он согласен, иногда разрешают уехать в какую-то другую страну. Но Мовлаева задержали как человека, находящегося в розыске по уголовному делу. И если началась процедура экстрадиции, то решается не вопрос, куда-то его отпустить, а решается вопрос, выдать его в ту страну или не выдать. По закону, власти не могут решить выдать его в Турцию, если его запросила Россия. Они либо согласятся выдать, либо откажут. И потом уже предложат уехать в другую страну. Или дадут статус беженца, что для Кыргызстана крайне редкий случай», - рассказал он.

Чеченский правозащитник Оюб Титиев сомневается в обоснованности уголовного преследования Мовлаева.

«Здесь порой оснований и не нужно. Дела фабрикуются просто. Например, отправил за границу деньги брату, и уже могут считать, что финансируешь экстремизм, терроризм. Таких случаев много. И этот может быть подобным», - сказал он.

Правозащитник полагает, что угроза для жизни Мовлаева вполне вероятна. «Возможно, если его экстрадируют, первое предложение будет контракт (для участия в боевых действиях) на Украину. Если у него здоровье позволяет, они его туда быстро отправят», - считает Титиев.

"Кавказский узел" также писал, что в 2020 году в России Мовлаев был приговорен судом к трем годам заключения, его сторонники заявляют, что дело в отношении него было сфабриковано. Мовлаев сбежал в Киргизию из нелегальной тюрьмы, у него нет документов. Он сбежал из России, поскольку ему грозило около 10 лет лишения свободы.

По данным источников, в 2022 году в отношении Мовлаева было сфабриковано дело о финансировании экстремизма, перед этим он был похищен и удерживался в тюрьме.

Материалы о нарушениях прав человека и борьбе с инакомыслящими в Чечне "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Инакомыслие в Чечне".

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