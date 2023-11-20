Суд в Бишкеке освободил Мансура Мовлаева

20 ноября 2023, 13:08

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Уроженец Чечни Мансур Мовлаев вышел на свободу после заседания суда в Бишкеке, но решение о его выдворении из Киргизии оставлено в силе, сообщил адвокат.

Как писал "Кавказский узел", 4 октября суд в Бишкеке приговорил уроженца Чечни Мансура Мовлаева к шести месяцам колонии и последующему выдворению за пределы Киргизии за незаконное пересечение границы. Мовлаев, который опасается преследования властями Чечни, в суде просил приговорить его к максимальному сроку, сообщил адвокат.

В августе силовики задержали в Иссык-Кульской области Киргизии Мансура Мовлаева, который объявлен в России в розыск по делу о финансировании экстремистской деятельности. 15 сентября Мовлаев запросил убежище в Киргизии, а 30 сентября дело о незаконном пересечении Мовлаевым границы поступило в суд. В последнее время в Киргизии часто под разными предлогами задерживают активистов из России, при этом власти страны очень редко дают статус беженца, указали правозащитники.

Мансур Мовлаев сегодня освобождён после заседания Бишкекского горсуда, сообщил его адвокат Бакыт Автандил.

"Срок наказания в шесть месяцев истёк, поэтому он освобождён. Сейчас он на свободе. Решение о выдворении из страны осталось в силе. Но после вынесения решения суда к нему никто не подходил и не останавливал", - цитирует адвоката на своем сайте "Радио Азаттык".

После заседания суда Мансур Мовлаев сообщил журналистам, что ожидает выдворения, следует из видео, опубликованного сегодня в телеграм-канале Kloop, где освещаются события в Киргизии. "На выходе ждут меня, скорее всего, ждут, чтобы выдворить", - говорит Мовлаев на видео.

Напомним, в августе Госкомитет нацбезопасности Киргизии заявил, что Мансур Мовлаев был задержан в рамках контртеррористической деятельности как "приверженец радикальной идеологии, который по указанию эмиссаров международных террористических организаций в Сирии входил в спящую ячейку из числа ранее судимых последователей террористического подполья".

Согласно информации спецслужбы, Мовлаев - гражданин России, 1995 года рождения, с августа 2022 года находится в международном розыске, а в январе 2023 года незаконно пересек границу Киргизии и использовал на территории страны поддельный паспорт гражданина России.

Напомним, ранее источники сообщили, что в 2020 году Мовлаев был осужден в России на три года лишения свободы, в 2022 году освободился по УДО, но был задержан силовиками в Чечне и удерживался в нелегальной тюрьме. Оттуда он сбежал и смог нелегальным способом добраться до Киргизии после того, как в отношении него было сфабриковано дело о финансировании экстремизма.

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