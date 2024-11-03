RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
04:05, 3 ноября 2024

Жительница Ростовской области осуждена за финансирование ВСУ

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

К 12 годам лишения свободы приговорил Ростовский областной суд бывшую госслужащую, которая признана виновной в том, что перевела вооруженным силам Украины более 300 тысяч рублей.

Как писал "Кавказский узел", в ноябре 2023 года в Ростовской области была задержана бывшая госслужащая, которая, по данным силовиков, перевела более 300 тысяч рублей на украинские банковские счета, используемые для финансирования вооруженных сил Украины. Она обвинена в государственной измене.

Ростовский областной суд вынес приговор местной жительнице, признав ее виновной в финансировании вооруженных сил Украины, пишет 2 ноября "Лента.ру" со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по региону.

По данным ведомства, бывшая сотрудница одного из госучреждений с мая 2018 года осуществила более 60 переводов на украинские банковские счета, которые используются для финансирования вооруженных сил Украину. В общей сложности она перевела 330 тысяч рублей. Обвиняемая осознавала, на что идут деньги, на которые осуществлялась закупка обмундирования и амуниции для конкретных подразделений ВСУ.

Суд признал ее виновной по статье 275 УК РФ (государственная измена) приговорил к 12 годам лишения свободы и штрафу в 500 тысяч рублей.

По данным издания, речь идет о гражданке Российской Федерации Елене Поповой. Она переводила деньги на счета, которые опубликовал в соцсетях журналист Аркадий Бабченко (внесен Минюстом в реестр иноагентов), информирует РИА "Новости".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Доходный дом купца Александра Леванидова в Ростове-на-Дону. Фото из телеграм-канала движения "МойФасад" https://t.me/moifasad/2244
02 ноября 2024, 05:39
Ростовских активистов встревожила сохранность столетнего дома
Николай Цомартов. Фото https://botsman.org
02 ноября 2024, 03:46
Дошло до суда дело по жалобе Цомартова на увольнение из МВД
Задержанные в ходе рейдов мигранты. Стоп-кадр видео из Telegram-канала полиции Краснодара от 04.04.24, https://t.me/mvd23krasnodar/3192
02 ноября 2024, 02:47
Житель Ростовской области осужден за организацию незаконной миграции
Беспилотник. Кадр из видео https://www.youtube.com/watch?v=gEDDqqyriX0
30 октября 2024, 04:53
Четыре беспилотника самолетного типа сбиты над Ростовской областью
Дом в аварийном состоянии. Иллюстрация создана с помощью программы Photoshop
29 октября 2024, 06:17
Режим ЧС введен в Таганроге из-за угрозы обрушения многоэтажки
Персоналии
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
23 сентября 2024, 12:52
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Апти Алаудинов. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru
19 августа 2024, 18:07
Апти Алаудинов
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
19 июня 2024, 14:48
Кадыров Рамзан Ахматович
Выбор редактора
Фото
09:11, 7 октября 2024
BERG...man Tbilisi
37
Краснодар - в лидерах, Ахмат - на дне. Почему Карпин тренер сборной и как играет его Ростов?
Фото
09:08, 30 сентября 2024
BERG...man Tbilisi
37
Краснодар на первом месте, Ахмат - на последнем, после 10 туров ЧР по футболу
Фото
08:24, 6 сентября 2024
BERG...man Tbilisi
51
Использование админресурса оправдано, когда этим занимаются "хорошие", а не "плохие" люди ?
Все блоги
Справочник
Вагон для высылки. Скриншот https://www.ekhokavkaza.com/a/2208860.html Депортация карачаевцев

Абдулмумин Гаджиев. Скриншот из видео - https://www.youtube.com/watch?v=cX1Rf2eZxdM "Голунов номер два": главное о деле Абдулмумина Гаджиева

Ученицы. Фото club215665711.orgs.biz/news/180 Главное о запрете хиджаба в школах Владимирской области 

Блогеры
Фото
09:00, 29 октября 2024
BERG...man Tbilisi
16
Краснодар вырвался вперед! Ахмат, первая победа. Ростов, "Валераверим" и Григорян
Фото
09:21, 20 октября 2024
BERG...man Tbilisi
57
Краснодар продолжает взлетать, Ахмат - прочно обосновывается на дне? Футбол!
Фото
09:11, 7 октября 2024
BERG...man Tbilisi
37
Краснодар - в лидерах, Ахмат - на дне. Почему Карпин тренер сборной и как играет его Ростов?
Фото
09:08, 30 сентября 2024
BERG...man Tbilisi
37
Краснодар на первом месте, Ахмат - на последнем, после 10 туров ЧР по футболу
Фото
08:24, 6 сентября 2024
BERG...man Tbilisi
51
Использование админресурса оправдано, когда этим занимаются "хорошие", а не "плохие" люди ?
Аналитика
09 октября 2024, 11:32
В ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе в III квартале 2024 года 2 человека убито и один ранен
07 октября 2024, 13:21
2 человека погибли в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе в сентябре 2024 года
Темы дня
Участники траурного мероприятия, приуроченного к годовщине депортации карачаевцев. 2 ноября 2024 года. Фото из телеграм-канала Марата Урусова https://t.me/maraturusov/8369
02 ноября 2024, 14:54
Жители Карачаево-Черкесии почтили память жертв депортации

Дежурная часть в отделении полиции. Фото: Елена Синеок, "Юга.ру"
01 ноября 2024, 22:52
Полиция отказалась принести извинения жителю Кубани за незаконное задержание

Эдуард Атаев. Скриншот видео Кавказского Узла
01 ноября 2024, 19:24
Суд отказался удовлетворить жалобу Эдуарда Атаева на приговор

Акция протеста возле офиса ООН. Ереван, 1 ноября 2024 г. Скриншот видео https://www.youtube.com/watch?v=JXN3S8soNug
01 ноября 2024, 18:31
Активисты в Ереване призвали ввести санкции против Азербайджана

Ереван: участники акции памяти рассказали истории репрессированных родных
Ереван: участники акции памяти рассказали истории репрессированных родных
Акция в Тбилиси: что требуют протестующие
Акция в Тбилиси: что требуют протестующие
Грузия протестует: последний шанс стать Европой
Грузия протестует: последний шанс стать Европой
Сельчане полгода ждали компенсации после наводнения в Армении
Сельчане полгода ждали компенсации после наводнения в Армении
Wildberries: смогут ли кадыровцы избежать кровной мести?
Wildberries: смогут ли кадыровцы избежать кровной мести?
Владикавказ: в заброшенном доме живёт многодетная семья
Владикавказ: в заброшенном доме живёт многодетная семья
Показать больше