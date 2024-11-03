Жительница Ростовской области осуждена за финансирование ВСУ

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К 12 годам лишения свободы приговорил Ростовский областной суд бывшую госслужащую, которая признана виновной в том, что перевела вооруженным силам Украины более 300 тысяч рублей.

Как писал "Кавказский узел", в ноябре 2023 года в Ростовской области была задержана бывшая госслужащая, которая, по данным силовиков, перевела более 300 тысяч рублей на украинские банковские счета, используемые для финансирования вооруженных сил Украины. Она обвинена в государственной измене.

Ростовский областной суд вынес приговор местной жительнице, признав ее виновной в финансировании вооруженных сил Украины, пишет 2 ноября "Лента.ру" со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по региону.

По данным ведомства, бывшая сотрудница одного из госучреждений с мая 2018 года осуществила более 60 переводов на украинские банковские счета, которые используются для финансирования вооруженных сил Украину. В общей сложности она перевела 330 тысяч рублей. Обвиняемая осознавала, на что идут деньги, на которые осуществлялась закупка обмундирования и амуниции для конкретных подразделений ВСУ.

Суд признал ее виновной по статье 275 УК РФ (государственная измена) приговорил к 12 годам лишения свободы и штрафу в 500 тысяч рублей.

По данным издания, речь идет о гражданке Российской Федерации Елене Поповой. Она переводила деньги на счета, которые опубликовал в соцсетях журналист Аркадий Бабченко (внесен Минюстом в реестр иноагентов), информирует РИА "Новости".

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