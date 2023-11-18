18 ноября 2023, 11:09

Жительница Ростовской области заподозрена в финансировании ВСУ

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Более 300 тысяч рублей перевела на украинские счета бывшая госслужащая из Ростовской области, деньги пошли на финансирование вооруженных сил Украины, сообщает ФСБ. Женщина обвинена в государственной измене.

Сотрудники силовых структур задержали в Ростовской области бывшую сотрудницу одного из госучреждений по подозрению в финансировании вооруженных сил Украины.

По данным следствия, с мая 2018 года женщина перевела более 60 раз деньги на украинские банковские счета, используемые для финансирования вооруженных сил Украины. В общей сложности она перевела более 330 тысяч рублей, информирует 17 ноября "Коммерсант" со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по Ростовской области.

Силовики считают, что указанные деньги были направлены на приобретение обмундирования и амуниции, причем шли они на снабжение конкретных подразделений ВСУ,

В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по статье 275 Уголовного кодекса Российской Федерации (государственная измена).

"Кавказский узел" писал также, что в сентябре силовики задержали жителя Ростовской области, подозреваемого в передаче украинских военным данных о военном объекте на Кубани.

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Примечание:

"Наличие гостайны создало сложности для защиты кубанских росгвардейцев", "Суд усмотрел гостайну в деле уволенных кубанских росгвардейцев", "Зампред ростовского суда осуждена условно за разглашение гостайны".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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