Жительница Ростовской области заподозрена в финансировании ВСУ

18 ноября 2023, 11:09

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Более 300 тысяч рублей перевела на украинские счета бывшая госслужащая из Ростовской области, деньги пошли на финансирование вооруженных сил Украины, сообщает ФСБ. Женщина обвинена в государственной измене.

Сотрудники силовых структур задержали в Ростовской области бывшую сотрудницу одного из госучреждений по подозрению в финансировании вооруженных сил Украины.

По данным следствия, с мая 2018 года женщина перевела более 60 раз деньги на украинские банковские счета, используемые для финансирования вооруженных сил Украины. В общей сложности она перевела более 330 тысяч рублей, информирует 17 ноября "Коммерсант" со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по Ростовской области.

Силовики считают, что указанные деньги были направлены на приобретение обмундирования и амуниции, причем шли они на снабжение конкретных подразделений ВСУ,

В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по статье 275 Уголовного кодекса Российской Федерации (государственная измена).

"Кавказский узел" писал также, что в сентябре силовики задержали жителя Ростовской области, подозреваемого в передаче украинских военным данных о военном объекте на Кубани.

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