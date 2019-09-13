Активисты в Волгограде потребовали прекратить преследование сторонников Навального

13 сентября 2019, 04:20

Участники пикетов потребовали остановить волну обысков в домах сторонников штаба Навального в Волгограде.

Как писал "Кавказский узел", обыски у сотрудников Фонда борьбы с коррупцией и штабов Навального начались 12 сентября в 39 городах страны, в том числе в Краснодаре, Ростове-на-Дону, Ставрополе и Волгограде. Обыски проходят в рамках дела об "отмывании денег" в Фонде борьбы с коррупцией (ФБК), уточнил соратник Навального Леонид Волков. Бывший координатор волгоградского штаба Марина Цевашева и сторонник Навального Евгений Кочегин были допрошены в полиции и отпущены, рассказал адвокат Сергей Куницкий. Активисты из Ростова-на-Дону и Краснодара рассказали о блокировке их личных счетов.

Штабы Алексея Навального были открыты в 2017 году в пяти городах юга России — Астрахани, Волгограде, Краснодаре, Ростове-на-Дону и Ставрополе. О том, что мотивирует молодежь работать в штабах Навального на юге России, можно прочитать в материале "Кавказского узла" "Волонтеры Навального: проплаченный пиар или новая политическая сила?".

Активисты провели на аллее Героев в Волгограде три одиночных пикета, передает корреспондент "Кавказского узла". Они вышли с плакатами «На умное голосование режим отвечает тупыми обысками. Громят штабы Навального. Прекратить политическое давление», «В штабах Навального погромы! Остановить беспредел» и «У ЕдРа поищите! Обыски в штабах Навального, Голоса и Эковахты – это политика».

По делу об отмывании денег Фондом борьбы с коррупцией оппозиционера Алексея Навального проходят обыски у координаторов движения «Голос», написал 12 сентября "Коммерсант". Силовики также обыскивают офис «Экологической вахты по Северному Кавказу», передает со ссылкой на главу правозащитной группы «Агора» Павла Чикова издание.

Активистка Елена Осина рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что приехала на пикет со Спартановки. Она сказала, что была волонтером штаба Навального и ее очень беспокоят прошедшие обыски.

"Я полностью поддерживаю Навального и умное голосование. Но происходит полный беспредел – штабы громят... изымают технику и телефоны", - сказала она. "Этот произвол надо останавливать любыми путями. Я человек мирный, но мне иногда становится страшно от того, что происходит в нашей стране", - отметила она.

"Хочется, чтобы в России, и в том числе в Волгограде, была какая-то соревновательная политика, антикоррупционные расследования, чтобы не было застоя и безнадеги. Сейчас важно отстоять не только штаб Навального, но и представителей "Голоса" и "Эковахты по Северному Кавказу", к которым тоже пришли с обысками. По сути под предлогом дела об отмывании денег началась масштабная волна политических репрессий", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" активистка Мария Туровец.

"Я пришла поддержать пикеты, потому что сегодня по всей России проходят погромы штабов Навального, обыски проходят и у координаторов, и у родственников, и у родителей. Блокируют карты, все счета... Деньги, которые люди жертвуют на деятельность штабов, признают полученными незаконно", - пожаловалась корреспонденту "Кавказского узла" активистка Елена Шеина.

Сотрудники полиции спросили у пикетчиков имена и сфотографировали их плакаты.

Большинство прохожих отнеслись к акции с интересом. Молодой человек Рустам рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что его друг участвует в акциях сторонников Навального. «Но я нейтрально отношусь к Навальному», - отметил он.

Несколько прохожих, в числе которых были и молодые и пожилые люди, расспрашивали Елену Осину о том, что происходит со штабами Навального и что такое умное голосование.

Студент Владислав, рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что поддерживает активистов, потому что "люди должны выступать против беспредела". "В наше время это способствует тому, что общество... становится более прогрессивным, гуманным и учится защищать свои права», - отметил он.

Молодой человек Антон сказал корреспонденту "Кавказского узла", что приехал из Краснодара. По его словам, он планирует примкнуть к сторонникам Навального. «За то, что он (Навальный) проводил антикоррупционные расследования и громят его штаб», - считает Антон.