"Умное голосование" дало заметные результаты лишь в одном регионе юга России

11 сентября 2019, 09:05

Стратегия "Умного голосования" из-за заложенных в нее ограничений не нашла широкого применения на выборах в регионах юга России, однако кандидаты в Волгоградскую облдуму, предложенные "Умным голосованием", заняли вторые места во многих округах. Один кандидат одержал победу, рассказали сторонники Навального.

Как писал "Кавказский узел", в преддверии единого дня голосования 8 сентября оппозиционер Алексей Навальный и его сторонники предложили систему так называемого "Умного голосования". Его задача - организация поддержки избирателями независимых кандидатов, которые могут составить конкуренцию кандидатам от правящей партии. На Юге России система была активирована не во всех регионах - тест показал неготовность к выборам в Ставропольском крае, в Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии.

8 сентября состоялось голосование на выборах глав Волгоградской и Астраханской областей, Ставропольского края и Калмыкии. В этот же день прошли выборы в законодательные собрания Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и Волгоградской области, а также глав и муниципальных депутатов городского, районного и сельского уровней, сообщается в справке "Кавказского узла" "Выборы-2019: главное о дне голосования на Юге России".

В Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии, по которым система "Умного голосования" не работала, выборы в нацсобрания проходят по партийным спискам, пояснила корреспонденту "Кавказского узла" 10 сентября пресс-секретарь движения Навального Кира Ярмыш.

"А "Умное голосование" работает только по мажоритарной системе", - сказала она.

Алексей Навальный сообщил 21 августа на своем сайте, что "Умное голосование" не идеальная стратегия, но "оптимальная из реальных". "Она заключается, если хотите, во взломе избирательной системы", - написал оппозиционер.

"Умное голосование" применялось на выборах в Волгоградской области

Исполняющий обязанности координатора штаба Алексея Навального в Волгограде Евгений Кочегин считает, что "Умное голосование" показало себя неплохо.

«Из рекомендованных в 19 избирательных округах кандидатов 17 заняли вторые места. Среди них Таранцов по 13 округу, Говорова - депутат горсобрания в г. Волжский, которая баллотировалась в депутаты Облдумы. Один кандидат на третьем месте. Один - Евгений Шаманаев - победил», - рассказал Кочегин корреспонденту "Кавказского узла", отметив при этом, что наблюдатели зафиксировали нарушения.

На выборах в областную думу в этом году кандидат от КПРФ Евгений Шаманаев победил с результатом 47,44%, говорится в сообщении от 9 сентября на сайте избиркома Волгоградской области.

Кочегин отметил, что "Умное голосование" хорошо работает там, где один тур выборов и должен победить конкретный кандидат в депутаты.

«В случае если возможны два тура, как например на губернаторских выборах, "Умное голосование" не нужно. В этом случае необходимо, чтобы действующий губернатор или фаворит от "Единой России" набрал меньше 50% голосов и не смог перейти во второй тур», - сказал он.

Андрей Бочаров остался губернатором Волгоградской области с результатом 76,81% голосов, а Владимир Владимиров - губернатором Ставропольского края. Его результат 79,65%. Назначенные президентом Владимиром Путиным незадолго до выборов врио губернатора Астраханской области Игорь Бабушкин и врио руководителя Калмыкии Бату Хасиков победили с результатами 75,64% и 82,57% голосов соответственно.

Он также отметил, что в случае, когда выборы проходят по партийным спискам (как в Кабардино-Балкарии или Карачаево-Черкесии), система "Умного голосования" неприменима, так как голоса в итоге распределяются пропорционально по партиям.

Наиболее эффективно система "Умного голосования" показал себя в регионах за пределам ЮФО и СКФО, например, в Москве, Хабаровске и Иркутске, отметил Кочегин.

8 сентября бывший министр экономики Ингушетии Магомет Яндиев на выборах в Мосгордуму набрал больше голосов, чем его конкурент по 45-му округу, проректор Высшей школы экономики Валерия Касамара. Касамара связала успех кандидата от "Справедливой России" с поддержкой московских мусульман, но Яндиев опроверг эту версию. Победу на выборах в Мосгордуму доцент МГУ Магомет Яндиев объяснил поддержкой избирателей, использовавших сервис "Умное голосование". При этом не была использована наглядная агитация на улицах, по словам Яндиева, из-за ограниченного бюджета.

«В Волгоградской области явка избирателей была невелика. Идея была в том, чтобы явку повысить. Смысл в том, чтобы использовать весь протестный электорат. Если бы эти люди пришли на выборы и проголосовали по рекомендации "Умного голосования", то результат был бы иным. Мы по сравнению с Москвой, Питером, Хабаровском и другими регионами не смогли пока убедить людей, чтобы они пришли на избирательные участки. Очень многие протестные голоса просто остались дома», - отметил Кочегин.

По его оценке, заявленная избиркомом явка в 33,98 процента была завышена, однако даже честная высокая явка не гарантирует отсутствия фальсификаций.

В Краснодарском крае и Адыгее значимых местных выборов не было, поэтому система "Умного голосования" не использовалась, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" координатор штаба Навального в Краснодаре Размик Симонян.

«Но мы рассчитываем, что в Краснодаре система будет использована на предстоящих в 2020 году выборах в краевую думу», - сказал он.

"Наблюдение на выборах в Ставропольском крае было слабым"

На выборах в Ставропольском крае были многочисленные нарушения, считает координатор штаба Алексея Навального в Ставропольском крае Татьяна Глинбер. "Есть нарушения, вбросы, которые всячески игнорируются", - сказала она.

Региональное отделение КПРФ зафиксировало не менее четырех нарушений на выборах губернатора Ставрополья, в том числе попытку подкупа наблюдателя.

«Возможно, проблема в том, что наблюдение было слабым, сами наблюдатели плохо подготовлены. Почему-то считалось, что наблюдать может любой, кто захочет. Но нет, к этому надо готовиться. Люди получили направления, но не обучились. И на деле оказалось, что есть куча людей, которые не знают своих прав наблюдателя», - сказала она.

Глинберг считает, что действующий губернатор Владимир Владимиров, который, по данным крайизбиркома, набрал почти 80 процентов голосов избирателей, имел довольно низкий рейтинг.

В Национальном рейтинге губернаторов на июль-август 2019 года, опубликованном на сайте "Национальный рейтинг", Владимиров занял 54-ю позицию.

При этом Глинберг признала, что у Владимирова свой электорат.

«Те, кто голосовал за Владимирова, отдали голос за эффект красоты: плитка, фонтан, музей. Людям не хочется думать, откуда деньги на это, и сколько денег ушло в никуда вместо того, чтобы дойти до бюджетников, например. Многим нравится Владимиров за всю эту мишуру», - считает Глинберг.

Новости о выборах 2019 года "Кавказский узел" публикует на специальной тематической странице "Выборы-2019: Юг России".