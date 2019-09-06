"Умное голосование" Навального не готово к выборам в трех регионах Юга России

06 сентября 2019, 12:44

Онлайн-сервис "Умное голосование" обращает внимание избирателей на реальных конкурентов кандидатов от правящей партии, рассказали в преддверии выборов в регионах юга России сторонники Алексея Навального. Тест сервиса показал его неготовность к выборам на Ставрополье, в Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии.

Как писал "Кавказский узел", штаб Навального в Волгограде, где начато обучение наблюдателей за выборами, сообщил 3 сентября, что некоторые кандидаты отказываются от сотрудничества с оппозицией.

8 сентября состоится голосование на выборах глав Волгоградской и Астраханской областей, Ставропольского края и Калмыкии. В этот же день пройдут выборы в законодательные собрания Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и Волгоградской области, а также глав и муниципальных депутатов городского, районного и сельского уровней, говорится в справке "Кавказского узла" "Выборы-2019: главное о дне голосования на Юге России".

В преддверии единого дня голосования оппозиционер Алексей Навальный и его сторонники предложили систему так называемого «умного голосования». Ее задача - "не пропустить в региональную власть" представителей "Единой России", позиционирующихся как независимые кандидаты, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" координатор штаба Навального в Москве Олег Степанов.

"Умное голосование - это голосование за сильнейшего из конкурентов "Единой России", - пояснил он.

Сам Навальный сообщил 21 августа на своем сайте, что «Умное голосование» не идеальная стратегия, но "оптимальная из реальных". "Она заключается, если хотите, во взломе избирательной системы, обслуживающей интересы только Путина", - написал оппозиционер.

"Суть умного голосования в том, чтобы проголосовать за кандидата, имеющего максимальные шансы победить единоросса, и этим разрушить монополию "Единой России". Это способ выразить своё недоверие действующей власти", - сообщила корреспонденту "Кавказского узла" пресс-секретарь штабов Навального и ФБК Кира Ярмыш.

При выборе рекомендации того или иного кандидата системой "Умного голосования" учитываются результаты прошлых выборов, текущая расстановка политических сил в регионе, а также индивидуальная информация о кандидатах, пояснила Ярмыш.

"Когда мы определяем самого сильного кандидата, мы основываемся только на результатах предыдущих выборов и текущих социологических опросах, отбрасывая все наши идеологические предпочтения", - утверждается в описании на сайте сервиса.

По словам Ярмыш, "Умное голосование" работает только с мажоритарной системой, на один одномандатный округ рекомендуется один кандидат. "Там, где многомандатные округа, - там несколько кандидатов соответственно. Но таких выборов на юге нет", - добавила она.

"Умное голосование" помогает привлечь голоса избирателей к определенному кандидату, пояснила корреспонденту "Кавказского узла" координатор штаба Навального в Ставрополе Татьяна Глинберг. В случае с выборами главы региона сервис предлагает голосовать "за любого, кроме…", сказала она, указав, что практически во всех регионах, где намечены губернаторские выборы, в том числе и в Ставропольском крае, "Умное голосование" предлагает такое решение.

"Мы советуем, за кого не надо голосовать. То есть вы можете либо поддержать определённого кандидата, который вам изначально нравился, либо прийти на выборы и просто проголосовать за "любого, кроме", - пояснила Глинберг.

Кандидатов, которых предлагает сервис, выбирает не отдельный штаб, подчеркнула она. "Это скорее централизованная работа. Всё базируется на рейтинге и статистике. Не штабы определяют, за кого голосовать, это уже было определено ранее. Есть ли у кандидата заметная поддержка, какие у него результаты в соцопросах, и так далее. Происходит анализ актуальной картины популярности кандидата, на основании неё и идёт работа", - сказала Татьяна Глинберг.

В Ростовской области в этом году проект "Умное голосование" не работает, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" координатор штаба Навального в Ростове-на-Дону Ксения Серёдкина. "К сожалению, у нас сейчас острая нехватка ресурса", - пояснила она.

"Умное голосование" не смогло предложить кандидата на выборы в Ставропольском крае

Корреспондент "Кавказского узла" протестировал работу бота «Умное голосование» в Telegram. Сервис работает по всем регионам, где на 8 сентября намечены выборы, кроме Ставрополя, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии. Кандидаты, рекомендованные сервисом, представляют разные партии, кроме "Единой России".

В частности, после указания адреса во Владикавказе сервис показал адрес участковой избирательной комиссии и фамилию рекомендованного кандидата по округу № 8 в Собрание представителей Владикавказа.

После указания адресов в Волгограде и Элисте "Умное голосование" также показало адреса избирательных участков и имена рекомендованных кандидатов на выборы в Волгоградскую облдуму и Элистинское городское собрание соответственно.

При этом после указания адреса в Ставрополе сервис сообщил: "Я не смог найти этот адрес. Возможно, сейчас в вашем округе не проходит «Умное голосование». Проверьте свой адрес на сайте ["Умного голосования"]". Такие же ответы сервис выдал на запросы по регионам, в которых 8 сентября выборы не намечены.

Новости о выборах, которые проходят в этом году в южных регионах страны, "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Выборы-2019: Юг России".