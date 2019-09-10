КПРФ заявила о нарушениях на выборах губернатора Ставрополья

10 сентября 2019, 03:25

Действующий губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров набрал почти 80 процентов голосов избирателей, сообщили в крайизбиркоме. Региональное отделение КПРФ зафиксировало не менее четырех нарушений на выборах, в том числе попытку подкупа наблюдателя.

Как писал "Кавказский узел", 8 сентября состоялось голосование на выборах губернатора Ставропольского края. Избирком региона сообщил о двух жалобах на нарушения, а реготделение КПРФ - о попытке вброса бюллетеней, после которой была вызвана полиция. Региональный избирком заявил, что проверки не подтвердили жалобы на нарушения в ходе голосования на выборах губернатора Ставрополья.

Кандидатов в губернаторы Ставрополья пять: действующий глава региона Владимир Владимиров, лидер ставропольского отделения партии "Справедливая Россия" Александр Кузьмин, представитель ЛДПР Геннадий Ефимов, выдвиженец КПРФ Виктор Соболев и представитель "Коммунистической партии социальной справедливости" Николай Кряжев. Кандидаты в губернаторы Ставрополья не особо активны, а жители края равнодушны к выборам, прокомментировали предвыборную кампанию журналист Антон Чаблин, конфликтолог Юрий Ефимов и оппозиционер Валерий Ледовской.

КПРФ зафиксировала как минимум четыре нарушения в ходе выборов губернатора Ставропольского края, сообщила корреспонденту «Кавказского узла» представитель партии. По ее словам, нарушения касались подкупа наблюдателя, сокрытия от избирателей информации об участках и введения избирателя в заблуждения.

«Звонит к нам в КПРФ мужчина и жалуется, что горячая линия [крайизбиркома] постоянно занята. По его словам, он не может найти свой избирательный участок в микрорайоне Гармония города Михайловск. Нам пришлось поднимать юриста и выяснять, почему до населения микрорайона не донесено о выборах губернатора и по какому адресу следует проголосовать. Юрист вынудил председателя ТИК включить громкую связь и оповещать о выборах, чтобы жители нового микрорайона смогли исполнить свой гражданский долг», - рассказала она.

По ее словам, на одном из участков была попытка "купить наблюдателя" от партии.

«Ему всучили пакет, и когда наблюдатель его раскрыл, то увидел деньги. Об инциденте он незамедлительно сообщил в штаб партии. Была составлена жалоба», - сообщила собеседница.

По ее словам, по всем инцидентам были составлены жалобы и переданы в крайизбирком и прокуратуру.

Владимиров получил почти 80 процентов голосов избирателей

В краевом избиркоме корреспонденту "Кавказского узла" сообщили, что в коллегиальный орган поступили 17 жалоб, еще 38 жалоб поступили в избирательные комиссии края, на телефон горячей линии поступило 210 звонков, которые касались технических вопросов работы участковых избирательных комиссий. Жалобы находятся на рассмотрении, однако на результаты выборов они повлиять не могут, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник крайизбиркома.

Ранее политолог Антон Чаблин связал малочисленность жалоб с отсутствием интриги на выборах. "Нет реальных оппозиционных кандидатов, одни спойлеры", - сказал он.

Число избирателей, принявших участие в выборах, составило 1,2 миллиона человек. Это 67 процентов от включенных в списки избирателей. Явка оказалась намного выше, чем на выборах губернатора в 2014 году, когда участие в голосовании приняли 47 процентов избирателей, говорится в данных, опубликованных на сайте крайизбиркома.

Действующий глава Ставропольского края Владимир Владимиров получил почти 80 процентов голосов, кандидат от КПРФ Виктор Соболев набрал чуть менее десяти процентов.

Кандидат от ЛДПР Геннадий Ефимов набрал четыре процента, кандидат от КПСС Николай Кряжев – чуть менее трех процентов, справедливорос Александр Кузьмин – 2.5 процента.

«Это предварительные итоги выборов. Окончательные итоги станут известны не позднее 19 сентября», - добавили в избиркоме.

Инаугурация Владимирова запланирована на 27 сентября, пишет ТАСС.

Победа Владимирова не стала неожиданностью для ставропольцев

В ассоциации «Голосе» корреспондента «Кавказского узла» заверили, что наблюдение в Ставропольском крае не проводилось в силу небольшого числа активистов.

На "Карте нарушений на выборах" ассоциации "Голос" по данным на 03.25 мск 10 сентября опубликовано девять сообщений о нарушениях во время голосования 8 сентября в Ставропольском крае.

Опрошенные корреспондентом «Кавказского узла» жители Ставропольского края отметили, что победа Владимирова не стала для них сюрпризом.

«Победа Владимирова была ожидаема. Это не сюрприз. Хотя я лично знаю многих, кто голосовал против него, то есть за других кандидатов», - сказала работник сетевого магазина Инесса.

«Владимиров, в целом, устраивает ставропольцев. Качественных подвижек в плане улучшения жизни нет, но нет и серьезных проблем, если не смотреть на экологию, вывоз мусора, стоки. Это для нас большая проблема. В целом же Владимирова можно охарактеризовать так – не мешает людям жить», - сказал работник фермы Геннадий Спирин.