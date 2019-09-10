Магомет Яндиев связал успех на выборах в Москве с "Умным голосованием"

10 сентября 2019, 10:23

Победу на выборах в Мосгордуму доцент МГУ Магомет Яндиев объяснил поддержкой избирателей, использовавших сервис "Умное голосование". Наглядную агитацию на улицах бывший министр экономики Ингушетии не использовал, по его словам, из-за ограниченного бюджета.

Как писал "Кавказский узел", 8 сентября на выборах в Мосгордуму доцент МГУ, бывший министр экономики Ингушетии Магомет Яндиев набрал больше голосов, чем его конкурент по 45-му округу, проректор Высшей школы экономики Валерия Касамара. Касамара связала успех кандидата от "Справедливой России" с поддержкой московских мусульман, однако сам Яндиев опроверг эту версию.

Кандидатуру Магомета Яндиева в округе № 45, где к выборам не допустили главу совета депутатов Красносельского района Илью Яшина, предложила поддержать команда Алексея Навального по системе "Умное голосование", сообщило 9 сентября "Эхо Москвы". На выборах в Мосгордуму по 45-му округу Яндиев получил 38,09% голосов (12942), Валерия Касамара - 32,41% (11014 голосов), информирует сайт ЦИК России.

Яндиев назвал в числе сторонников православное духовенство и десантников

Жительница Москвы, педагог Алла Кириченко сообщила корреспонденту "Кавказского узла", что перед выборами видела множество агитационных материалов Валерии Касамары. В частности, по словам женщины, волонтеры около метро распространяли листовки с портретами Касамары. "В подъезде на столе консьержки стопочками лежали такие же листовки. Ближе к выборам стали появляться листовки других кандидатов. Но больше всего было рекламного материала Касамары", - рассказала избиратель. При этом, по ее словам, листовок с призывами голосовать за Магомета Яндиева она не видела.

"А их практически и не было, - подтвердил 9 сентября корреспонденту "Кавказского узла" Магомет Яндиев. - Только недели за две до выборов было отпечатано совсем немного агитационного материала".

О планах избираться в Мосгордуму Яндиев, по его словам, сообщал преимущественно в соцсетях. "Наглядной агитации типа листовок, плакатов - да, этого почти не было. Это же вопрос бюджета. У меня бюджета не было, в таких условиях пытаться играть на поле другого конкурента не резон. Поэтому я даже не пытался идти таким путем", - рассказал Магомет Яндиев.

Доходы Валерии Касамары за 2018 год в девять раз превысили доходы Магомета Яндиева в том же году, следует из задекларированных кандидатами сведений о доходах и имуществе. Сумма задекларированного Яндиевым дохода - 2,4 миллиона рублей. Доход Касамары составил 21,9 миллиона рублей, в том числе от продажи квартиры.

Работа депутатом Пресненского округа Москвы, по мнению Магомета Яндиева, не могла дать ему широкой известности.

"Все изменилось, когда к голосованию не был допущен Илья Яшин (один из оппозиционных кандидатов, которым в июле было отказано в регистрации на выборах в Мосгордуму, что вызвало массовые акции протеста в столице. - Прим. "Кавказского узла"). Здесь сработал эффект "Умного голосования". Значительную роль в моей победе на этих выборах сыграло то, что меня выбрал Илья Яшин, поддержали члены партии "Яблоко", представитель КПРФ Владислав Колмогоров. За меня как бывшего десантника проголосовали те, кто служил в рядах ВДВ", - пояснил Яндиев.

Магомет Яндиев с 2000 года по настоящее время замещает должность доцента кафедры "Финансы и кредит". При этом в 2011-2012 годах Яндиев руководил Минэкономразвития Ингушетии, говорится в биографии ученого, размещенной на сайте МГУ им. Ломоносова.

Версия о поддержке со стороны столичных мусульман несостоятельна, подчеркнул депутат Мосгордумы. "Я не ставил себе целью завоевывать этот электорат. Хотя сам я мусульманин, целенаправленной работы на мусульман не было. Была, честно скажу, направлена работа на православных. У меня есть друзья среди православных священников. И они мне реально помогали - не по церквям, не по приходам, а по своим каналам они распространяли обо мне информацию", - сказал Магомет Яндиев.

Он пояснил, что ранее совместно со священнослужителями разработал проект, цель которого - противодействие практике абортов. "В рамках этой работы мы выделили маленький блок, связанный с захоронениями тел детей, погибших в ходе абортов, выкидышей. Медики этих не родившихся, погибших младенцев называют "отходы класса "Б", их утилизируют. А мы хотели, чтобы их хоронили как людей. Они жили, дышали в утробе матери, но по воле людей их не начавшаяся еще жизнь была прервана", - рассказал депутат.

По словам Яндиева, на Кавказе тела таких младенцев хоронят. "А здесь они подвергаются утилизации. Я подготовил законопроект, мы его вынесли на обсуждение Пресненского совета депутатов, хотели там принять как законодательную инициативу в Мосгордуму. Но с ходу не получилось. Но идея осталась, и мы будем ее дальше двигать. Вот в результате работы над этим проектом я получил некоторую известность и поддержку священников и православных людей нашего округа", - рассказал Магомет Яндиев.

Ингушский депутат объяснил увольнение министра Яндиева конфликтом интересов

Магомет Яндиев покинул должность главы Минэкономразвития Ингушетии в декабре 2012 года, проработав министром меньше года, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" депутат Народного собрания Ингушетии Закрий Мамилов.

После того как Магомет Яндиев покинул пост министра, министерство возглавил по совместительству вице-премьер правительства Ингушетии Павел Пущин. В пресс-службе правительства республики назначение Пущина объяснили необходимостью "усиления работы министерства, осуществляющего государственную политику в сфере социально-экономического развития и привлечения инвестиций", сообщило 2 декабря 2012 года РИА "Новости".

По словам депутата, Яндиев был вынужден уволиться из правительства Ингушетии в связи с нежеланием участвовать в "коррупционных схемах", связанных с субсидиями предпринимателям на развитие малого бизнеса. "Он вернулся на прежнее место работы в МГУ, где преподает уже 15 лет", - уточнил Мамилов.

В ноябре 2011 года жители ингушского села Долаково заявили, что родственник главы республики Руслан Евкуров собрал с них по 15 тысяч рублей за обещание помочь в оформлении документов для получения грантов, выделенных из федерального бюджета на развитие малого и среднего бизнеса. 16 мая 2012 года Руслан Евкуров был признан виновным в мошенничестве и приговорен к четырем годам лишения свободы условно и штрафу в 500 тысяч рублей.

Напомним, что жители юга России 8 сентября, в единый день голосования, выбирали глав четырех регионов, депутатов заксобраний Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и Волгоградской области, а также глав и муниципальных депутатов городского, районного и сельского уровней, говорится в справке "Кавказского узла" "Выборы-2019: главное о дне голосования на юге России".

Новости о выборах, которые проходят в этом году в южных регионах страны, "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Выборы-2019: юг России".