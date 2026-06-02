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23:58, 2 июня 2026

Волонтеры собирают куски пальмового масла на побережье Кубани после шторма

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Власти рапортовали о завершении работ по очистке пляжа от мазута между санаториями "Бимлюк" и "Рябинушка" в Анапе. Волонтеры продолжают находить фрагменты пальмового масла на пляже поселка Волна.

Как писал "Кавказский узел", 1 июня в Анапе начался купальный сезон, для отдыхающих открываются часть песчаных пляжей, исключенных из загрязненной зоны, и все галечные пляжи.

В конце апреля из опасной зоны был исключен километровый участок песчаного пляжа в селе Витязево, который используют детский курорт "Вита", детский оздоровительный комплекс "Жемчужина России" и курорты "Мираклеон". Также из зоны ЧС были исключены галечные пляжи от Малого Утриша в сторону Центрального пляжа. 29 мая из опасной зоны был исключен участок от Лечебного пляжа до детского санатория "Бимлюк". Таким образом, 15 пляжей в Анапе получили необходимые для эксплуатации разрешения после очистки от мазута и засыпки новым песком. Еще 29 пляжей, подготовленных к открытию с началом купального сезона, проходят экспертизу. 

В Анапе завершаются работы по восстановлению пляжей между санаториями "Бимлюк" и "Рябинушка", отчитался сегодня оперативный штаб Краснодарского края в Telegram-канале.

По информации оперштаба, на этих участках просушивают и просеивают завезенный песок специальной техникой.

Отмечается, что всего на курорте уже отсыпали более 8,4 километра песчаных пляжей. Это участок от Центрального пляжа до санатория "Рябинушка", а также тестовая территория, которую используют детский курорт "Вита", детский оздоровительный комплекс "Жемчужина России" и курорты "Мираклеон" в селе Витязево.

Также для жителей и отдыхающих открыты галечные пляжи от Малого Утриша в сторону Центрального пляжа, уточнил оперштаб.

Куски пальмового масла выбросило на берег штормом

Об обнаружении "белого мазута" (так волонтеры называют пальмовое масло) на берегу в поселке Волна Темрюкского района сообщил Волонтерский центр "Дельфины" в Telegram-канале, опубликовав видео сбора твердых фрагментов масла.

Кадр фрагменты пальмового масла в поселке Волна. Фото: Штаб "Дельфины" / Telegram-канал

"После шторма море снова выносит его кусками, смешивает с песком и мусором. Наша задача - собрать загрязнение, упаковать и вывезти с побережья, чтобы его не разнесло дальше", - пишут волонтеры.

Во втором сообщении центр публикует фотографии фрагментов растекающегося пальмового масла на пляже. 

"Длинные щупальца, странная форма, будто что-то морское и загадочное, но если присмотреться ближе - это снова пальмовый жир. На солнце он плавится, растекается и принимает причудливые формы", - говорится в сообщении.

Волонтеры говорят, что по сути это загрязнение, которое нужно собрать и вывезти, пока его снова не разнесло по берегу.

Материалы о последствиях разливов мазута в Керченском проливе и в Туапсе собраны "Кавказским узлом" на странице "Экокатастрофа на Кубани". Данные о масштабах загрязнения побережья собраны "Кавказским узлом" в справочном материале "Разлив мазута в Керченском

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Автор: Кавказский узел

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