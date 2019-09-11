Вскрытие переносных ящиков. Скриншот видео Валерий Котельников https://www.youtube.com/watch?v=BpMkZ57j0rk&feature=youtu.be

11 сентября 2019, 19:20

Итоги выборов в Волгоградской области утверждены вопреки жалобам на нарушения

Кандидат на пост сельского главы в Волгоградской области не смогла добиться отмены итогов голосования на четырех участках. О махинациях, не позволивших ему победить, заявил и кандидат в областные депутаты Михаил Таранцов. Таблицы с итогами голосования в Волгограде свидетельствуют о подтасовках, считает наблюдатель Борис Пылин. Облизбирком счел, что существенных нарушений на выборах не было.

Как писал "Кавказский узел", в день голосования в Волгоградской области наблюдатели штаба Навального и представители КПРФ заявили о допущенных нарушениях, однако избирком рапортовал о легитимности выборов.

8 сентября в Волгоградской области проходили выборы губернатора, депутатов областной думы, Урюпинской и Фроловской гордум, а также глав и депутатов сельских поселений, сообщается в справке "Кавказского узла" "Выборы-2019: главное о дне голосования на Юге России".

ТИК Калачевского района отказалась отменить итоги голосования на четырех участках

Кандидат в главы Береславского сельского поселения, член КПРФ Любовь Чеботарева 9 сентября направила в прокуратуру и ТИК Калачевского района Волгоградской области две жалобы. В первой из них утверждается, что Чеботарева 6 сентября обнаружила пачки с бюллетенями в здании администрации поселка Береславка. "Бюллетени находились в свободном доступе для граждан, в данном помещении отсутствовал сотрудник полиции и члены избирательной комиссии во главе с председателем", - отмечается в жалобе. В соответствии с законом, бюллетени нужно было сразу доставить на избирательный участок, указала Чеботарева

Скриншот видео "Нарушение на выборах 2019г.": https://www.youtube.com/watch?v=6C2tM2BBPbo&feature=youtu.beОна отметила, что пригласила в качестве свидетеля депутата Береславского сельского поселения Наталья Заброду, которая зафиксировала нарушение на видеокамеру. После этого в помещении появились председатель УИК Косорукова, члены комиссии и полицейский. "Мы начали разбираться, почему бюллетени попали в администрацию. Нам сказали, что председатель УИК работает в администрации, поэтому их туда привезли", - сказала Наталья Заброда корреспонденту "Кавказского узла".

На видео Натальи Заброды, опубликованном сегодня в Youtube, женщины спорят с председателем УИК. Они указывают на то, что бюллетени упакованы в пачки, но не проштампованы. Председатель в ответ ссылается на занятость на основной работе. По состоянию на 19.20 мск 11 сентября это видео набрало 134 просмотра.

Чеботарева в своей жалобе также сообщает, что из здания администрации бюллетени были перенесены на расположенный в школе избирательный участок и помещены в школьный сейф. "В помещении избирательного участка мы также обнаружили не упакованные и не опломбированные, лежащие на полу в целлофановых пакетах избирательные бюллетени", - говорится в заявлении, копия которого имеется в распоряжении "Кавказского узла".

Кроме того, Любовь Чеботарева пожаловалась на то, что в день выборов на информационных стендах приводились данные о ее судимости, погашенной еще в 1998 году. Чеботарева потребовала признать недействительными выборы на четырех избирательных участках поселка Береславка: №№1834, 1835, 1836 и 1837.

ТИК отказался удовлетворить обе жалобы Чеботаревой. Председатель участковой комиссии №1836 Светлана Косорукова пояснила, что избирательные бюллетени были доставлены в ее служебный кабинет в сопровождении полицейского и двух членов УИК, говорится в постановлении ТИК. Там также со ссылкой на Косорукову указывается, что на окнах кабинета, где хранились бюллетени, есть решетки, сам кабинет запирается на замок и охраняется полицейским. Избирательный же участок находится в Береславской школе, из-за уроков не было возможности разместить бюллетени в школьном сейфе, говорится в постановлении ТИК, копия которого имеется в распоряжении "Кавказского узла".

Наталья Заброда не согласилась с доводами Косоруковой, принятыми избирательной комиссией. "ТИК ссылается на то, что в кабинете администрации на окнах есть решетки. Это смешно. Ведь самое главное - что бюллетени не были доставлены на участок, а зачем-то транспортировались в здание администрации. В школе, где расположен избирательный участок, сейф школьный, и там хранятся школьные документы с персональными данными детей. Этот факт проигнорирован. Поэтому мы обязательно будем обжаловать постановления в облизбиркоме, а если понадобится, и в суде", - заявила она корреспонденту "Кавказского узла".

По итогам выборов главой Береславского сельского поселения стала член "Единой России" Ольга Горюнова, сообщается на сайте избиркома Волгоградской области.

Проигравший кандидат в депутаты облдумы заявил о нарушениях

О нарушениях в ходе выборов заявил сегодня в ходе пресс-конференции и кандидат в депутаты облдумы Михаил Таранцов, также проигравший выборы своему конкуренту из "Единой России". По словам Таранцова, "Партия пенсионеров" заявила кандидата с фамилией Таранцев, который оттянул на себя четверть голосов Таранцова. Он отметил, что еще 1300 бюллетеней были признаны недействительными, поскольку в них напротив фамилии Таранцева стояла зачеркнутая галочка, а еще одна галочка - напротив фамилии Таранцова.

Михаил Таранцов отметил, что в день голосования его наблюдателей не хотели пускать на некоторые избирательные участки. "В итоге мы добивались допуска наблюдателей, но им запрещали передвигаться по участку", - утверждает бывший кандидат в депутаты.

Нарушения допускались и при проведении выездного голосования, заявил Михаил Таранцов. "На участке №725 были заявлены 300 человек на выездное голосование, которые сформировали общественные организации и органы соцзащиты. При этом были три выездные урны, а на выезды отправлялись лишь две. Зато при подсчете голосов появилась и третья, в которой лежали 50 бюллетеней, которые были аккуратно сложены стопочкой. Фамилия там была одна <...>. На вопрос, когда же на выезде была третья урна, члены комиссии ответить затруднились", - рассказал Таранцов.

Скриншот видео "Выборы 8 сентября 2019 г. УИК № 0927, г. Волгоград", https://youtu.be/BpMkZ57j0rkПрактиковались на выборах и "карусели", заявил Михаил Таранцов. "Было 20 экипажей легковых машин по пять человек в каждой. У них была задача проехать все 35 участков нашего избирательного округа и через подготовленного члена УИК получить бюллетени, которые должны были быть выданы незаконно - по паспортам, которые не позволяли голосовать на этом участке. Наши наблюдатели зафиксировали по меньшей мере семь автомобилей. На участок №711 не допустили семь "левых" пассажиров", - сообщил Таранцов.

Наблюдатель от Таранцова Валерий Котельников разместил в Youtube 51-минутное видео процесса подсчета голосов на УИК 0927 в Тракторозаводском районе Волгограда. Видео сопровождается титрами с указанием нарушений, который, по мнению Котельникова, были допущены на этом участке. "Неиспользованные бюллетени начинают гасить лишь после подсчета голосов. Таким образом можно приписать сколько угодно и кому угодно необходимое количество голосов", - говорится в одном из титров. По состоянию на 19.20 мск 11 сентября это видео набрало 151 просмотр.

Скриншот публикации Валерия Котельникова об отказе ТИК признать нарушения при подсчете голосов, https://www.facebook.com/valeri.kotelnikov/posts/2529533687159657По мнению Котельникова, на участке "не был выполнен практически ни один пункт" статьи "Порядок подсчета голосов избирателей" федерального закона о выборах. "Однако ТИК Тракторозаводского района прислал мне ответ через несколько часов после подачи им жалобы: «Мы смотрели видео. Вы все врете»", - написал Котельников сегодня на своей странице в Facebook. По состоянию на 19.20 мск 11 сентября эта публикация собрала 14 "лайков" и 10 комментариев, ее перепостили пять раз.

Таблицы с итогами голосования вызвали недоверие наблюдателя

Кроме того, член с правом совещательного голоса УИК 718 Краснооктябрьского ТИК Борис Пылин сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что 10 сентября направил в ЦИК России, Генпрокуратуру, ФСБ и Следственный комитет жалобу на фальсификацию выборов в Волгоградской области. Пылин заявил, что сводные таблицы результатов голосования на сайте облизбиркома (ИКВО) сами по себе говорят о масштабных подтасовках. "На соседних участках явка отличается в разы. Для сокрытия фальсификаций наблюдение специально не велось, хотя было постановление ИКВО и выделено 7,5 миллиона рублей", - заявил Пылин. В качестве примера он привел один из избирательных округов Волгограда, где на соседних участках "явка избирателей и результаты голосования отличаются в три раза".

Избирательная комиссия Волгоградской области утвердила сегодня результаты голосования 8 сентября, поскольку, по мнению избиркома, влияющих на результаты нарушений допущено не было. "«Единая Россия» получает 28 из 38 мандатов, КПРФ – пять мандатов, ЛДПР и «Справедливая Россия» – по два мандата, «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» – один мандат", - говорится в сообщении на сайте облизбиркома.

Новости о выборах, которые проходят в этом году в южных регионах России, "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Выборы-2019: Юг России".

Примечание:

"Кандидат в депутаты волгоградского парламента умер в день выборов", ""Умное голосование" Навального не готово к выборам в трех регионах Юга России", "Источники раскрыли схему мобилизации бюджетников юга России на выборы".

Автор: Татьяна Филимонова; источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

11 сентября 2019, 20:38

11 сентября 2019, 20:30

11 сентября 2019, 19:36

11 сентября 2019, 18:37

11 сентября 2019, 18:22

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Справочник

Все справки

Документы

Все документы

Архив новостей
Аналитика

Все статьи