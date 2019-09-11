Итоги выборов в Волгоградской области утверждены вопреки жалобам на нарушения

11 сентября 2019, 19:20

Кандидат на пост сельского главы в Волгоградской области не смогла добиться отмены итогов голосования на четырех участках. О махинациях, не позволивших ему победить, заявил и кандидат в областные депутаты Михаил Таранцов. Таблицы с итогами голосования в Волгограде свидетельствуют о подтасовках, считает наблюдатель Борис Пылин. Облизбирком счел, что существенных нарушений на выборах не было.

Как писал "Кавказский узел", в день голосования в Волгоградской области наблюдатели штаба Навального и представители КПРФ заявили о допущенных нарушениях, однако избирком рапортовал о легитимности выборов.

8 сентября в Волгоградской области проходили выборы губернатора, депутатов областной думы, Урюпинской и Фроловской гордум, а также глав и депутатов сельских поселений, сообщается в справке "Кавказского узла" "Выборы-2019: главное о дне голосования на Юге России".

ТИК Калачевского района отказалась отменить итоги голосования на четырех участках

Кандидат в главы Береславского сельского поселения, член КПРФ Любовь Чеботарева 9 сентября направила в прокуратуру и ТИК Калачевского района Волгоградской области две жалобы. В первой из них утверждается, что Чеботарева 6 сентября обнаружила пачки с бюллетенями в здании администрации поселка Береславка. "Бюллетени находились в свободном доступе для граждан, в данном помещении отсутствовал сотрудник полиции и члены избирательной комиссии во главе с председателем", - отмечается в жалобе. В соответствии с законом, бюллетени нужно было сразу доставить на избирательный участок, указала Чеботарева

Она отметила, что пригласила в качестве свидетеля депутата Береславского сельского поселения Наталья Заброду, которая зафиксировала нарушение на видеокамеру. После этого в помещении появились председатель УИК Косорукова, члены комиссии и полицейский. "Мы начали разбираться, почему бюллетени попали в администрацию. Нам сказали, что председатель УИК работает в администрации, поэтому их туда привезли", - сказала Наталья Заброда корреспонденту "Кавказского узла".

На видео Натальи Заброды, опубликованном сегодня в Youtube, женщины спорят с председателем УИК. Они указывают на то, что бюллетени упакованы в пачки, но не проштампованы. Председатель в ответ ссылается на занятость на основной работе. По состоянию на 19.20 мск 11 сентября это видео набрало 134 просмотра.

Чеботарева в своей жалобе также сообщает, что из здания администрации бюллетени были перенесены на расположенный в школе избирательный участок и помещены в школьный сейф. "В помещении избирательного участка мы также обнаружили не упакованные и не опломбированные, лежащие на полу в целлофановых пакетах избирательные бюллетени", - говорится в заявлении, копия которого имеется в распоряжении "Кавказского узла".

Кроме того, Любовь Чеботарева пожаловалась на то, что в день выборов на информационных стендах приводились данные о ее судимости, погашенной еще в 1998 году. Чеботарева потребовала признать недействительными выборы на четырех избирательных участках поселка Береславка: №№1834, 1835, 1836 и 1837.

ТИК отказался удовлетворить обе жалобы Чеботаревой. Председатель участковой комиссии №1836 Светлана Косорукова пояснила, что избирательные бюллетени были доставлены в ее служебный кабинет в сопровождении полицейского и двух членов УИК, говорится в постановлении ТИК. Там также со ссылкой на Косорукову указывается, что на окнах кабинета, где хранились бюллетени, есть решетки, сам кабинет запирается на замок и охраняется полицейским. Избирательный же участок находится в Береславской школе, из-за уроков не было возможности разместить бюллетени в школьном сейфе, говорится в постановлении ТИК, копия которого имеется в распоряжении "Кавказского узла".

Наталья Заброда не согласилась с доводами Косоруковой, принятыми избирательной комиссией. "ТИК ссылается на то, что в кабинете администрации на окнах есть решетки. Это смешно. Ведь самое главное - что бюллетени не были доставлены на участок, а зачем-то транспортировались в здание администрации. В школе, где расположен избирательный участок, сейф школьный, и там хранятся школьные документы с персональными данными детей. Этот факт проигнорирован. Поэтому мы обязательно будем обжаловать постановления в облизбиркоме, а если понадобится, и в суде", - заявила она корреспонденту "Кавказского узла".

По итогам выборов главой Береславского сельского поселения стала член "Единой России" Ольга Горюнова, сообщается на сайте избиркома Волгоградской области.

Проигравший кандидат в депутаты облдумы заявил о нарушениях

О нарушениях в ходе выборов заявил сегодня в ходе пресс-конференции и кандидат в депутаты облдумы Михаил Таранцов, также проигравший выборы своему конкуренту из "Единой России". По словам Таранцова, "Партия пенсионеров" заявила кандидата с фамилией Таранцев, который оттянул на себя четверть голосов Таранцова. Он отметил, что еще 1300 бюллетеней были признаны недействительными, поскольку в них напротив фамилии Таранцева стояла зачеркнутая галочка, а еще одна галочка - напротив фамилии Таранцова.

Михаил Таранцов отметил, что в день голосования его наблюдателей не хотели пускать на некоторые избирательные участки. "В итоге мы добивались допуска наблюдателей, но им запрещали передвигаться по участку", - утверждает бывший кандидат в депутаты.

Нарушения допускались и при проведении выездного голосования, заявил Михаил Таранцов. "На участке №725 были заявлены 300 человек на выездное голосование, которые сформировали общественные организации и органы соцзащиты. При этом были три выездные урны, а на выезды отправлялись лишь две. Зато при подсчете голосов появилась и третья, в которой лежали 50 бюллетеней, которые были аккуратно сложены стопочкой. Фамилия там была одна <...>. На вопрос, когда же на выезде была третья урна, члены комиссии ответить затруднились", - рассказал Таранцов.

Практиковались на выборах и "карусели", заявил Михаил Таранцов. "Было 20 экипажей легковых машин по пять человек в каждой. У них была задача проехать все 35 участков нашего избирательного округа и через подготовленного члена УИК получить бюллетени, которые должны были быть выданы незаконно - по паспортам, которые не позволяли голосовать на этом участке. Наши наблюдатели зафиксировали по меньшей мере семь автомобилей. На участок №711 не допустили семь "левых" пассажиров", - сообщил Таранцов.

Наблюдатель от Таранцова Валерий Котельников разместил в Youtube 51-минутное видео процесса подсчета голосов на УИК 0927 в Тракторозаводском районе Волгограда. Видео сопровождается титрами с указанием нарушений, который, по мнению Котельникова, были допущены на этом участке. "Неиспользованные бюллетени начинают гасить лишь после подсчета голосов. Таким образом можно приписать сколько угодно и кому угодно необходимое количество голосов", - говорится в одном из титров. По состоянию на 19.20 мск 11 сентября это видео набрало 151 просмотр.

По мнению Котельникова, на участке "не был выполнен практически ни один пункт" статьи "Порядок подсчета голосов избирателей" федерального закона о выборах. "Однако ТИК Тракторозаводского района прислал мне ответ через несколько часов после подачи им жалобы: «Мы смотрели видео. Вы все врете»", - написал Котельников сегодня на своей странице в Facebook. По состоянию на 19.20 мск 11 сентября эта публикация собрала 14 "лайков" и 10 комментариев, ее перепостили пять раз.

Таблицы с итогами голосования вызвали недоверие наблюдателя

Кроме того, член с правом совещательного голоса УИК 718 Краснооктябрьского ТИК Борис Пылин сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что 10 сентября направил в ЦИК России, Генпрокуратуру, ФСБ и Следственный комитет жалобу на фальсификацию выборов в Волгоградской области. Пылин заявил, что сводные таблицы результатов голосования на сайте облизбиркома (ИКВО) сами по себе говорят о масштабных подтасовках. "На соседних участках явка отличается в разы. Для сокрытия фальсификаций наблюдение специально не велось, хотя было постановление ИКВО и выделено 7,5 миллиона рублей", - заявил Пылин. В качестве примера он привел один из избирательных округов Волгограда, где на соседних участках "явка избирателей и результаты голосования отличаются в три раза".

Избирательная комиссия Волгоградской области утвердила сегодня результаты голосования 8 сентября, поскольку, по мнению избиркома, влияющих на результаты нарушений допущено не было. "«Единая Россия» получает 28 из 38 мандатов, КПРФ – пять мандатов, ЛДПР и «Справедливая Россия» – по два мандата, «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» – один мандат", - говорится в сообщении на сайте облизбиркома.

Новости о выборах, которые проходят в этом году в южных регионах России, "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Выборы-2019: Юг России".