Игорь Каляпин. Фото: Sergey Anisimov (FRE/RL)

03 августа 2019, 22:25

Игорь Каляпин сообщил об освобождении из полиции в Москве

Глава "Комитета против пыток" Игорь Каляпин, задержанный в Москве во время протестной акции, сообщил, что отпущен без предъявления обвинений. Общее число задержанных на акции составило более 800 человек.

Как писал "Кавказский узел", в Москве проходят протесты против отказа зарегистрировать оппозиционных кандидатов в городскую думу. Сегодняшняя акция проходила под лозунгом "Вернем себе право на выборы - 2".  Игоря Каляпина задержали на Пушкинской площади после того, как он дал небольшое интервью журналистам.

Игорь Каляпин принимает участие в расследовании дел о нарушениях прав человека на Северном Кавказе. Он, в частности, был участником пресс-конференции 23 июля в Москве, на которой правозащитный центр "Мемориал", "Комитет против пыток" и "Новая газета" представили показания свидетелей задержания и исчезновения с декабря 2016 года по январь 2017 года жителей Чечни из "расстрельного списка".

Об освобождении Игорь Каляпин написал на своей странице в Facebook. Он счел свое задержание незаконным и подал жалобу на действия силовиков.

Сообщение Каляпина об освобождении на его странице в Facebook. https://www.facebook.com/sparta13101967/posts/2459741270755688"Меня только что освободили. Протокол в отношении меня не составлялся. Я подал заявление о превышении сотрудниками Росгвардии полномочий, так как мое задержание было явно незаконным. Кроме того, меня 4 часа продержали в автозаке и незаконно доставили в полицию. Заявление в СКР подано через дежурную часть УМВД Марьино", - сообщил Каляпин в 20.37 мск.

Информацией о задержании Каляпина заинтересовался глава Совета по правам человека при президенте России Михаил Федотов. Отметим, что Каляпин является членом СПЧ. "Мы разберемся в этой ситуации. Но, судя по тому, что мне рассказал Каляпин по телефону об обстоятельствах его задержания, в его действиях не было никакого состава правонарушения. Надеюсь, что полиция в этом быстро разберется", - привело в 17.27 мск слова Федотова РИА "Новости".

При этом Федотов отметил, что наблюдение на акции в Москве было личной инициативой Каляпина, а не СПЧ. "Когда Совет организовывает наблюдение на таких мероприятиях, то никаких проблем у его членов не бывает", - уточнил Михаил Федотов.

Всего, по данным на 21.15 мск, на акции были задержаны 828 человек, подсчитало издание "ОВД-Инфо", которое вело онлайн-трансляцию с акции протеста в Москве. Полиция на 17.56 мск насчитала 600 задержанных на акции, а общее число участников оценила в 1500 человек, такие данные приведены на сайте Главного управления МВД России по Москве. Более свежих данных по состоянию на 22.25 мск 3 августа там не приводится.

Напомним, на аналогичном митинге 27 июля также были задержаны сотни людей, в том числе много иногородних. По официальным данным, которые приводит сегодня "МБХ медиа", неделю назад были задержаны 1074 человека. "ОВД-Инфо" сообщало о задержании как минимум 1373 человек. По факту несогласованного митинга 27 июля возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 318 (применение насилия в отношении представителя власти) и части 2 статьи 212 (участие в массовых беспорядках) УК РФ, передает ТАСС.

Новости о преследовании активистов в регионах юга России публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Преследование активистов".

Примечание:

"Блогер из Дагестана рассказал подробности задержания на митинге в Москве", "Суд поддержал запрет "Марша материнского гнева" в Махачкале", "Организатор акции "Стратегия-31" провел одиночный пикет в Волгограде".

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